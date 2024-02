Jérôme Moroge : "La Métropole nous a menacés de ne plus investir sur les voiries d'Oullins-Pierre-Bénite"

Le bras de fer s'intensifie entre la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite et la Métropole de Lyon. Selon Jérôme Moroge, "la Métropole continue et passe un cran supplémentaire dans son mode autoritaire".

Les écologistes veulent bouleverser le plan de circulation de la commune, le maire LR a pris un arrêté pour faire stopper les travaux et a saisi le Conseil d'Etat. Pour lui, la Métropole de Lyon veut "déposséder complètement les élus locaux de leurs compétences".

"La Grande rue d'Oullins n'est malheureusement pas faite pour accueillir une voie sécurisée pour les vélos et de la circulation. (...) On en rêverait, mais à certains endroits, ce n'est pas possible", précise Jérôme Moroge, alors que la Métropole compte interdire la circulation automobile dans le sens Saint-Genis-Laval/Lyon.

"On va finir par croire qu'il y a une raison personnelle à cette fixette sur la Grande rue d'Oullins", poursuit-il, en référence au fait que le père de Bruno Bernard fut maire d'Oullins et que son vice-président Fabien Bagnon emprunte quotidiennement la Grande rue à vélo.

Et de révéler : "Le cabinet de Bruno Bernard nous a menacés de ne plus investir sur les voiries de la commune".

