Une fusion dès 2024 entre Oullins et Pierre-Bénite ?

Le Val de Saône se montrait ainsi très intéressé par la démarche, puisque la plupart des maires ne siègent pas à la Métropole.

Mais qui aurait pensé qu'Oullins et Pierre-Bénite soient les premières à franchir le pas ? C'est pourtant le plan fomenté par les maires LR des deux villes qui ont confirmé l'information.

Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge sont tombés d'accord pour former au 1er janvier 2024 la ville nouvelle de Oullins-Pierre-Bénite. Et ce serait Jérôme Moroge qui en serait le maire.

Voisines, les deux communes n'ont pourtant pas beaucoup en commun. Elles ne sont pas non plus aux abois financièrement. Alors pourquoi cette fusion ? En attendant de l'annoncer aux conseillers municipaux, les édiles ont prévu une conférence de presse ce mardi matin et évoquent déjà "ouvrir la voie de la modernité. Nous sommes fiers de continuer à innover pour servir les habitants et développer

Oullins et Pierre-Bénite. L’union fait la force et nous sommes déterminés à faire d’Oullins-Pierre-Bénite, une commune qui comptera dans la Métropole".

Selon les deux édiles, cela permettra aux habitants de la future Oullins-Pierre-Bénite de bénéficier "des effectifs de police municipale doublés, une présence accrue sur le terrain, notamment la nuit et

un Centre de Supervision Urbain mutualisé, une offre culturelle plus importante ( 2 salles de spectacles, 2 médiathèques ... ), un développement de la cuisine centrale qui utilise la production locale, des achats groupés plus nombreux et facilités (isolation, énergie, vélos électriques…), des économies d’échelle qui permettront de financer des équipements nouveaux…"

Les habitants n'auront pas leur mot à dire, il revient aux conseils municipaux de voter cette fusion et de la valider afin de la rendre effective dès l'année prochaine.

Il risque toutefois d'y avoir des remous car de 68 élus aujourd'hui à Oullins et Pierre-Bénite, la nouvelle commune en compterait seulement 39.

Et si la manoeuvre était électoraliste, dans le but de ne pas laisser Oullins basculer à gauche ? La population a fortement changé depuis 10 ans et les dernières élections ont été l'occasion pour les écologistes de faire comprendre à Clotilde Pouzergue qu'elle vivait peut-être son dernier mandat. Alors qu'à Pierre-Bénite, Jérôme Moroge avait été réélu en 2020 dès le premier tour avec plus de 63% des voix.