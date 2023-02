Presqu'île de Lyon : 17 associations s'opposent à la piétonnisation totale de la rue de la Ré

La portion entre le Palais de la Bourse et l'Hôtel de Ville deviendrait ainsi à terme entièrement dédié aux modes doux et exclueraient les bus et taxis aujourd'hui autorisés.

Ce dossier, qui pourrait entraîner par ricochet la fermeture de la rue Grenette au trafic automobile, est aujourd'hui dénoncé par 17 associations qui ont décidé d'écrire au maire EELV de Lyon, mais aussi à Bruno Bernard puisque c'est la Métropole de Lyon qui gère la quasi intégralité du futur chantier.

Selon les présidents de ces associations telles que Habiter rue Mercière, Lyon Côté Croix-Rousse ou encore Commerçants ancienne Préfecture, "la confiance est rompue" avec les élus écologistes. "Nous tenons à réaffirmer notre position commune sur le choix du scénario A", poursuivent-ils.

Ils n'ont évidemment pas apprécié de voir Grégory Doucet se positionner publiquement sur un sujet qui était encore débattu avec les riverains et les commerçants. Et de dire aux journalistes que plus de la moitié des participants à la concertation souhaitaient en finir avec la voiture. "60 % de 3000 participants ne permet pas aujourd’hui d’établir un plébiscite sur un projet qui impactera des milliers de Lyonnais quotidiennement. De plus, les commerçants et les habitants de la presqu’île, particulièrement concernés, sont sous représentés", poursuivent les associations signataires du courrier parti ce mercredi.

Le scénario A est un apaisement a minima, tandis que le B prévoit la piétonnisation totale de la rue de la Ré et de la rue Grenette. Les bus, hormis les navettes type S1, seront exclus sur les quais de Saône et du Rhône.

Les associations signataires : Commerçants Ancienne-Préfecture, Accor Victor-Hugo, Carré Romarin, La Vitrine des Pentes, Gambetta Commerces, Croix-Rousse Le Village, My Presqu’île, So Vieux-Lyon, Vaise Centre 9, Mercière-Dubois, Lyon Coté Croix-Rousse, commerçants et habitants Célestins Demain, Habiter Rue Mercière et les comités d’intérêts locaux Centre Presqu’île, Renaissance Vieux-Lyon, Sud Presqu‘île-Confluence et La Croix-Rousse n’est pas à vendre.

Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, directement concerné par ce projet, a réagi à ce front d'associations et en profite pour tacler les Verts : "Encore des méthodes dogmatiques: une concertation d’opérette qui ne visait qu’à prendre en compte les revendications des militants EELV d’extrême gauche. 7 lyonnais sur 10 n’en veulent plus et ils ne comprennent toujours pas… Ils continuent de brutaliser le débat public".