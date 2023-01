Pierre Oliver : "Sandrine Runel passe ses journées à faire de grandes leçons de morale"

En ce début d'année, l'opposition a l'occasion de se faire remarquer à Lyon. Le maire Grégory Doucet a réalisé plusieurs sorties polémiques, et a notamment annoncé la hausse de la taxe foncière.

"Notre objectif à tous, c'est d'avoir un service public de qualité. C'est de moins en moins le cas, on le voit notamment sur la sécurité. Et avoir des projets structurants. Depuis le début du mandat, c'est un peu le grand absent", indique Pierre Oliver, alors que la majorité écologiste arrive à mi-mandat.

La mairie de Lyon a aussi promis la piétonnisation de l'intégralité de la rue de la République, et donc la fermeture aux voitures de la rue Grenette. Le maire LR du 2e arrondissement préfèrerait faire passer les bus rue Serlin puis sur les quais du Rhône. Il veut "garder la rue Grenette ouverte, ce serait la bonne solution car nous avons de belles enseignes historiques".

Pierre Oliver est aussi monté au créneau sur l'affaire Sandrine Runel révélée par LyonMag : "On a demandé au maire ce qu'il comptait faire. Cette adjointe passe ses journées à faire de grandes leçons de morale sur les marchands de sommeil, l'habitat indigne et l'encadrement des loyers. Elle n'applique pas à elle-même ce qu'elle demande aux autres. Ca pose un certain problème. Ca fait plus d'une semaine, on n'a toujours pas de réponse de Grégory Doucet".

00:00 Voeux pour 2023

00:53 Hausse de la taxe foncière

02:49 Piétonnisation de toute la rue de la Ré

05:07 Végétalisation de la place Bellecour

06:40 Ville zéro carbone

09:27 Affaire Sandrine Runel