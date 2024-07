Lyon : un célèbre restaurant portugais fermé pour manque d’hygiène

Situé rue des Quatre Chapeaux dans le 2ème arrondissement de Lyon, le restaurant de spécialités portugaises Le Lisboa a été contraint de fermer ses portes après un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Déjà mis en demeure le 22 mai dernier suite à un premier contrôle, le Lisboa n’a pas réussi à passer le deuxième contrôle du 4 juillet dernier. Il est notamment reproché à l’établissement un "défaut de maintenance, d’entretien et de nettoyage des locaux et des équipements". La préfecture du Rhône a également noté des mauvaises conditions de stockage et de conservation des denrées.

Au vu des risques, la DDPP a pris la décision de fermer administrativement l’établissement "considérant que la poursuite de l’activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et de risques d’intoxication qui en résultent".

Le Lisboa devra mettre en place 25 mesures correctives avant une possible réouverture. Le restaurant devra notamment "faire suivre à l’ensemble du personnel une formation aux bonnes pratiques d’hygiène", "mettre en place un plan de lutte efficace contre les nuisibles" ou encore "nettoyer quotidiennement, avant le démarrage de l’activité, toutes traces de nuisibles dans l’ensemble des locaux".

Après un nouveau contrôle de la DDPP, le Lisboa pourrait rouvrir ses portes uniquement si les mesures correctives ont été appliquées.