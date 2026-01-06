Municipales à Lyon : Grégory Doucet promet une nouvelle bibliothèque de la Part-Dieu à 140 millions d’euros

L'édile écologiste sortant a imaginé la transformation en profondeur de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition d’en faire "la bibliothèque la plus créative d’Europe". Un chantier d’ampleur, estimé à 140 millions d’euros.

Deuxième bibliothèque municipale de France, la bibliothèque de la Part-Dieu est décrite par l’équipe du maire sortant comme un équipement vieillissant, ouvert en 1972, devenu inadapté à l’évolution des usages culturels et numériques. Et malgré ses défauts, elle a pourtant enregistré une fréquentation record en 2025, avec plus de 130 000 inscrits, 4,1 millions de prêts et 52 000 visiteurs pour l’exposition Entre Rave et Réalités.

Le projet de Grégory Doucet prévoit une rénovation complète du bâtiment, une extension de plus de 4000 m2 et une refonte totale des usages. La future bibliothèque serait pensée comme un lieu de culture, de citoyenneté et de débat, intégrant notamment des studios d’enregistrement, un club gaming, un espace cinéma, une agora dédiée aux échanges publics, ainsi qu’une maison de l’égalité destinée à la lutte contre les discriminations et à la valorisation des mémoires minoritaires.

Le candidat écologiste revendique une vision politique assumée : "Nous voulons une bibliothèque qui rende fiers les Lyonnais, autant qu’elle permet leur émancipation culturelle", affirmant faire de la culture un service public essentiel dans un contexte de montée des inégalités et de défiance envers l’information.

Le projet inclut également un parcours d’éducation aux médias, au numérique et à l’intelligence artificielle, destiné aux scolaires, avec l’objectif que chaque enfant scolarisé à Lyon bénéficie au moins une fois de ce dispositif durant sa scolarité. Des horaires élargis en soirée et le week-end sont également envisagés.

Sur le plan technique, la rénovation vise la mise en accessibilité totale, la désamiantage du bâtiment et une rénovation énergétique ambitieuse d’un site présenté comme l’un des plus énergivores de la Ville.

Le calendrier annoncé est long : élaboration du programme entre 2026 et 2027, démarrage des travaux envisagé en 2031, pour une livraison à l’horizon 2036, bien au-delà du prochain mandat.

Présenté comme "le projet phare du prochain mandat", ce chantier permettra-t-il à Grégory Doucet d'inverser la tendance des sondages calamiteux ?