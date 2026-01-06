Politique

Municipales à Lyon : Grégory Doucet promet une nouvelle bibliothèque de la Part-Dieu à 140 millions d’euros

À deux mois des élections municipales, Grégory Doucet dévoile l’un des projets phares qu’il entend porter pour un éventuel nouveau mandat.

L'édile écologiste sortant a imaginé la transformation en profondeur de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition d’en faire "la bibliothèque la plus créative d’Europe". Un chantier d’ampleur, estimé à 140 millions d’euros.

Deuxième bibliothèque municipale de France, la bibliothèque de la Part-Dieu est décrite par l’équipe du maire sortant comme un équipement vieillissant, ouvert en 1972, devenu inadapté à l’évolution des usages culturels et numériques. Et malgré ses défauts, elle a pourtant enregistré une fréquentation record en 2025, avec plus de 130 000 inscrits, 4,1 millions de prêts et 52 000 visiteurs pour l’exposition Entre Rave et Réalités.

Le projet de Grégory Doucet prévoit une rénovation complète du bâtiment, une extension de plus de 4000 m2 et une refonte totale des usages. La future bibliothèque serait pensée comme un lieu de culture, de citoyenneté et de débat, intégrant notamment des studios d’enregistrement, un club gaming, un espace cinéma, une agora dédiée aux échanges publics, ainsi qu’une maison de l’égalité destinée à la lutte contre les discriminations et à la valorisation des mémoires minoritaires.

Le candidat écologiste revendique une vision politique assumée : "Nous voulons une bibliothèque qui rende fiers les Lyonnais, autant qu’elle permet leur émancipation culturelle", affirmant faire de la culture un service public essentiel dans un contexte de montée des inégalités et de défiance envers l’information.

Le projet inclut également un parcours d’éducation aux médias, au numérique et à l’intelligence artificielle, destiné aux scolaires, avec l’objectif que chaque enfant scolarisé à Lyon bénéficie au moins une fois de ce dispositif durant sa scolarité. Des horaires élargis en soirée et le week-end sont également envisagés.

Sur le plan technique, la rénovation vise la mise en accessibilité totale, la désamiantage du bâtiment et une rénovation énergétique ambitieuse d’un site présenté comme l’un des plus énergivores de la Ville.

Le calendrier annoncé est long : élaboration du programme entre 2026 et 2027, démarrage des travaux envisagé en 2031, pour une livraison à l’horizon 2036, bien au-delà du prochain mandat.

Présenté comme "le projet phare du prochain mandat", ce chantier permettra-t-il à Grégory Doucet d'inverser la tendance des sondages calamiteux ?

Grégory Doucet

Bibliothèque Part-Dieu

bml

municipales 2026 à Lyon

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Econmies le 06/01/2026 à 14:22

Il faudra faire des économies drastiques sur le train de vie du personnel municipal !!!
( + 150 millions de plus par an !!!)

Signaler Répondre
avatar
La Poukave le 06/01/2026 à 14:21

En 1 mandat ils ont pas fait grand chose à part mettre la ville à sac et pourir la vie des usager (autres que cyclistes) et depuis une semaine ils se réveillent et promettent à peut près tout et n'importe quoi...

Signaler Répondre
avatar
Megalomanie dormante! le 06/01/2026 à 14:19

Du coup on trouve du fric pour la gloire de notre Dictavert … avec notre pognon !

Signaler Répondre
avatar
Ignare ! le 06/01/2026 à 14:18
Free Lyon a écrit le 06/01/2026 à 13h52

Plus personne ne va dans les bibliothèques mais pas grave 130 millions , lyonnais il faut stopper ce branquiniolle vite sa ne peut plus durer

"La bibliothèque deviendra un lieu majeur de pratique culturelle et de création artistique" La BML l'est déjà par ses contenus et ses expositions. Il serait utile aussi de l'inscrire dans la liste des batiments du XX° siècle et pas seulement la fresque béton de Morog, pour éviter les dérives des modifications interieures.
2036 ? D'ici là le monde aura encore changé de maire. Quant à Free Lyon, il as besoin d'un gros vernis culturel !

Signaler Répondre
avatar
Et oui le 06/01/2026 à 14:13
On comprend qu'il veut détruire la littérature aussi a écrit le 06/01/2026 à 14h05

Pour faire de cette bibliothèque un lieu de divertissement, de militantisme et pour conforter les séparatismes culturels voire religieux.

Tout ce que touche cet homme se retrouve sali, dégradé...

Midas transformait tout ce qu'il touchait en or,
Grégory Pastèque transforme à prix d'or tout ce qu'il entreprend en daube

Signaler Répondre
avatar
Un conseil le 06/01/2026 à 14:11
Free Lyon a écrit le 06/01/2026 à 13h52

Plus personne ne va dans les bibliothèques mais pas grave 130 millions , lyonnais il faut stopper ce branquiniolle vite sa ne peut plus durer

Vas y une fois dans ta vie : Tu seras surpris par le monde qui fréquente cette magnifique Bibliothèque .

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 06/01/2026 à 14:10
Free Lyon a écrit le 06/01/2026 à 13h52

Plus personne ne va dans les bibliothèques mais pas grave 130 millions , lyonnais il faut stopper ce branquiniolle vite sa ne peut plus durer

Si vous, vous y alliez, vous verriez qu'il y a plus de personnes qui y vont que vous ne le pensez. J'y vais de temps en temps, et surtout plein de jeunes pour leurs cours probablement. Consultez la bibliothèque en ligne, vous serez surpris des services proposés.
Par contre, sauf erreur de ma part, je la trouve très bien, pourquoi engager de tels frais ? Décidément, ils ne sont encore pas élus qu'ils ont décidé de nous mettre sur les genoux.

Signaler Répondre
avatar
Les promesses le 06/01/2026 à 14:07

n'engagent que ceux qui y croient, ainsi que l'argent de Nicolas....
Attendons nous à des projets de gabegie écologiste, dégenrée, inclusive etc, durant la campagne électorale

Signaler Répondre
avatar
On comprend qu'il veut détruire la littérature aussi le 06/01/2026 à 14:05

Pour faire de cette bibliothèque un lieu de divertissement, de militantisme et pour conforter les séparatismes culturels voire religieux.

Tout ce que touche cet homme se retrouve sali, dégradé...

Signaler Répondre
avatar
beurkkkkkkkkkkkkkkkk le 06/01/2026 à 14:03

Il s'en fout c'est notre fric

Signaler Répondre
avatar
Et bien non le 06/01/2026 à 14:02

Gregory : Les lyonnais utilisateurs de la bibliothèque de la Part Dieu en sont très fiers et très content.
Alors , une rénovation pour la désamianter et soigner son bilan energetique : OUI !
Autrement, les studios d’enregistrement, un club gaming, un espace cinéma, une agora dédiée aux échanges publics, ainsi qu’une maison de l’égalité destinée à la lutte contre les discriminations et à la valorisation des mémoires minoritaires: NON ! Il ne faut pas tout mélanger .
Et puis , arrêtez de faire des programmes a la Jean Michel Aulas avec des objectifs a 2036 : C est du flan !
Déja , pour votre mandat en cours nous attendons la "circulation apaisée " promise il y a 5 ans .ça ne se presente pas vraiment bien malgré tout le pognon de derniere minute ....Un échec cuisant.

Signaler Répondre
avatar
delion. le 06/01/2026 à 14:01

Dis donc doucet, les lyonnais veulent que tu dégage, ca ne nous coûtera rien, on fera des économies en plus et surtout on remettra nos rues et nos routes en adéquation avec le réel besoin des lyonnais et non plus en adéquation avec tes folies.
Bye bye doucet.

Signaler Répondre
avatar
Pedaleduschnok le 06/01/2026 à 13:59

et surtout un nouveau maire moins branquignolle que l'actuel guignol.

Signaler Répondre
avatar
Pas fou le 06/01/2026 à 13:58

D'un côté il y a Aulas qui fait rêver son électorat Vroumer avec son tunnel. Rêver c'est le bon terme parce que ça risque de ne jamais se faire et si ça se fait, ça ne fera pas sauter le bouchon.
De l'autre côté, il y a Doucet qui promet à son électorat une bibliothèque... ça fait pas trop rêver.

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 06/01/2026 à 13:52

Plus personne ne va dans les bibliothèques mais pas grave 130 millions , lyonnais il faut stopper ce branquiniolle vite sa ne peut plus durer

Signaler Répondre
avatar
allez stop le 06/01/2026 à 13:52

ça suffit toutes ces promesses à la godille !

Signaler Répondre
avatar
Perdu d'avance le 06/01/2026 à 13:52

Étonnant tous ces projets qui sortent par miracle à 2 mois des élections.

Signaler Répondre
avatar
Libération 2026 le 06/01/2026 à 13:46

En parlant de livres : il faut tourner la page et ne pas rester là le militant écolo, bon vent !

Signaler Répondre
avatar
orgentil le 06/01/2026 à 13:37

Bref, un fourre-tout idéologique, en plus d'une fermeture conséquente de l'accès au public. Si la bibliothèque ne remplissait pas son rôle, elle serait désertée, ce qui n'est pas le cas. Plutôt que fourrer son nez partout, pourquoi changer un service publique qui fonctionne ?

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 06/01/2026 à 13:31

Et pourquoi pas un nouvel opéra , une nouvelle patinoire et deux nouveaux cimetières !

Signaler Répondre

