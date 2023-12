TCL : deux nouvelles stations de métro vont être rénovées, découvrez les projets

Le Sytral a engagé depuis près de 10 ans un projet de rénovation globale de ses stations de métro TCL.

Après Hôtel de Ville et Part-Dieu en 2015, Charpennes en 2015-2016 et Bellecour en 2016, il est prévu d'en rénover quatre autres durant la décennie.

Ce jeudi, les élus du Sytral ont pris connaissance des projets retenus pour les stations Foch et République Villeurbanne, toutes les deux situées sur la ligne A. Les travaux, prévues pour une durée de 10 mois, devraient démarrer fin 2024. Un chantier estimé à 2,725 millions d'euros.

Le projet pour la station Foch était de donner une "vision positive de l'avenir" avec le thème de la jeunesse.

C'est le groupement composé de Sylvain Perillat Architecte, EREMES et Lucie Albon qui a été retenu par le jury. Et voici ce que l'on devrait voir entre deux métros : "une aventure immersive dans un monde imaginaire de style illustratif dont l'esthétique en noir et blanc rappelle l'univers graphique de la bande dessinée. L'œuvre de l'artiste est distillée le long des quais jusqu'au centre de la station sur les voiles centraux. Clin d'œil au contexte lyonnais environnant, les dessins rappellent les grands marqueurs de l’identité de la ville tels que le Parc de la Tête d’Or et ses serres, les travaux de la soie, la nature qui accompagne les berges des fleuves... Des jeux de miroirs viennent également créer un dialogue entre les différentes parties de quais et prennent à partie les usagers qui peuvent alors percevoir leur propre reflet au sein de l'œuvre".

Pour République Villeurbanne, c'est une fresque de l'artiste Julien Soone qui habillera la station avec ce projet signé Metropolis Architectes Associés, Berga, Eclisse Ingenierie SARL et Atelier Soone 55/313. Il leur avait été demandé de travailler sur le thème de la poésie urbaine.

La fresque sera donc vue comme un "cocon immersif pour l'usager. Ses couleurs et ses symboles (pivoines, animaux, jungle urbaine…) appellent à l’introspection : l’attente devient une méditation apaisante, avant de repartir dans le tumulte de la vie quotidienne. Les couleurs principales (bleu, blanc, rouge) rappellent les emblèmes de la République française et portent une signification poétique : le bleu est la couleur de l’âme et de la sagesse ; le blanc est symbole de pureté et de sagesse, mais surtout de paix et d’abandon ; le rouge est synonyme de puissance, d’énergie mais aussi de persévérance. La richesse du graphisme permet différents points de vue sur l’œuvre".

Pour Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole et du Sytral, "l’art et la culture sont des leviers indispensables pour améliorer le "vivre ensemble", créer des moments de surprise et de réflexion et offrir une expérience unique et dynamique".

On ne sait pas encore comment se dérouleront les travaux de ces deux stations et s'ils impliqueront des fermetures ou des contraintes pour les usagers.

Après Foch et République Villeurbanne, les deux autres stations qui seront rénovées sont Gratte-Ciel et Flachet. Là encore, deux thèmes ont été retenus pour permettre à des artistes de travailler sur leur projet : "la nature reprend ses droits" pour les Gratte-Ciel et "nostalgie, années 80" pour Flachet.