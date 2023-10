Pour une Ambition retrouvée au SYTRAL !

Ce sujet oblige les politiques à l’ambition. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’au gré des équipes qui passent, le SYTRAL a toujours fait l’objet d’une gestion dépassant le partisanisme et les clochers.

Cette entité extraordinaire, composée de personnels de qualité ne saurait manquer d’audace : l’absence de stratégie claire se ferait au détriment des Grands Lyonnais qui espèrent une vision.

Or aujourd’hui, l’ambition du président du SYTRAL est floue, voire…fait défaut.

D’abord, Bruno Bernard doit être conscient que ce n’est pas parce qu’on affirme haut et fort avec répétition que cela fait une vérité. Non, le nouvel Exécutif EELV – PC – PS – LFI – n’a pas doublé le budget d’investissement du SYTRAL. Il a juste enfilé les pantoufles de l’Exécutif précédent. Et Bruno Bernard apparaît bien mal à l’aise lorsque je le lui fais remarquer sur un réseau social bien connu…

Je ne remets pas en cause le talent du président de la Métropole pour présenter les choses de façon élogieuse lorsqu’elles ne le sont pas mais cela ne peut pas se faire au détriment des Grands Lyonnais.

Les éléments de programmation pluriannuelle des investissements du précédent mandat (1,3 milliard pour 2014-2020) présentés fin 2019 montraient de façon claire la capacité de doublement des investissements de 2020 à 2026. La conjoncture d’alors permettait en effet de prévoir le dégagement d’1 milliard supplémentaire grâce à la performance financière globale du SYTRAL, à son faible endettement et aux perspectives d’emprunts en raison des taux bancaires faibles.

À l’époque d’ailleurs, le métro E était en fin de concertation, l’extension du métro B lancée, le T6 juste inauguré et ces projets devaient être financés en grande partie sur le mandat en cours. Nous pouvons aussi évoquer les équipements du mandat précédent qui s’étalent avec notamment l’achat de nouvelles rames pour le métro, de nouveaux bus, l’augmentation de capacité des tramways, le déménagement du siège dans le cadre du projet Part Dieu, le renouvellement du système de billettique, l’entretien de l’existant… sans parler des investissements nécessaires aux ouvrages comme pour la ligne C qui dessert Caluire et Cuire et qui fêtera ses 50 ans l’an prochain.

Mais si Bruno Bernard n’est pas à l’origine du doublement des capacités d’investissements, qu’il n’est que l’héritier d’une situation budgétaire et financière saine, qu’a-t-il fait en 3 ans au SYTRAL ?

Lors du précédent mandat, les effectifs du SYTRAL étaient de 130 postes ouverts. Ces effectifs, Bruno Bernard les a considérablement alourdis par la création de 28 postes supplémentaires soit une hausse de 21,5% en 2 exercices. Et pour quoi faire ?

L’arrêt manu militari du projet de métro E pourtant demandé par les élus locaux et les habitants du secteur. L’échec du téléphérique dans l’Ouest face à une mobilisation citoyenne et politique inégalée. Une concertation sur le déploiement du métro mort-née. Une stratégie fluviale morne.

Une inexistence politique sourde lorsqu’il s’agit de porter les demandes des Grands Lyonnais pour trouver des financements. Lorsque Marseille obtient des milliards, Lyon, rien. Lorsque le Président de la République promet 700 millions pour le déploiement des RER à l’échelle du pays (à peine 1/3 de l’investissement du SYTRAL), soit un coup d’épée dans l’eau et une ambition proche de 0, nous n’entendons pas non plus le président de la Métropole…

Par ailleurs, et c’est sûrement l’élément le plus saillant de la gestion de Bruno Bernard, la diminution considérable des investissements d’équipements réalisés par exemple entre 2021 et 2022 : -40% ! Pour un président qui prétend investir, cela reste curieux.

Notre territoire regorge d’atouts et de nombreux éléments d’études existants montrent que les opportunités sont là avec le métro, le transport par câble, l’utilisation des fleuves…

Alors, à la punition promise aux classes moyennes par la mise en place de ZFE qui viendra à éloigner 70% des automobilistes de nos centres-villes, il est urgent d’adopter une stratégie Positive basée sur l’Ambition que les Grands Lyonnais espèrent et attendent.

Bastien Joint

Conseiller municipal LR de Caluire et Cuire