Lyon : le polar espagnol à l’honneur de la 19e édition du festival Quais du Polar

Pour cette 19e édition, le polar espagnol va être mis en avant. Sur les 125 auteurs présents, 13 viendront directement d’Espagne dont Javier Cercas, Rosa Montero ou Carlos Portela. Ils présenteront leurs écrits mais aussi les films d’autres artistes comme "Talons Aiguilles" de Pedro Almodovar ou "Que Dios nos perdone" de Rodrigo Sorogoyen. D’autres grands films seront projetés comme "La Mort aux trousses", "Millénium : les hommes qui n’aimaient pas les femmes" ou encore le récemment primé aux Césars "La Nuit du 12".

Plus de 60 structures sont partenaires de ce festival qui est "résolument international et profondément lyonnais" selon l’adjointe de la culture à la mairie de Lyon Nathalie Perrin-Gilbert. De nombreuses animations vont avoir lieu un peu partout dans Lyon.

Ainsi, un jeu de piste prendra place au musée et théâtres romains de Fourvière, un parcours-enquête se tiendra aux archives départementales ou encore une lecture spectacle qui aura lieu au théâtre des Marronniers.

"Attirer un public qui ne viendrait pas sur un évènement littéraire"

Parmi les invités, le festival compte notamment les auteurs français Olivier Truc, Christian Jacq ou encore Franck Thilliez. Hors Europe, Takashi Morita sera également invité et c’est la première fois qu’un mangaka sera présent à Quais du Polar. Le festival veut aujourd’hui toucher plus de monde selon la directrice de Quais du Polar, Hélène Fischbach : "On cherche à attirer un public qui ne viendrait pas sur un évènement littéraire."

En lien avec le polar, la police scientifique d’Ecully ou le tribunal judiciaire de Lyon vont jouer le jeu et participeront à plusieurs évènements. Et comme chaque année, une grande enquête aura lieu à travers Lyon. Le parcours partira de la Villa Gillet pour terminer à la Croix-Rousse. Le public devra élucider deux meurtres grâce aux différents indices et aux interventions de la police scientifique et de comédiens.

Le jeudi et le vendredi seront réservés aux scolaires, mais il sera possible d’enquêter dès le samedi à partir de 9h et les grands gagnants pourront remporter deux billets d’avion long-courrier aller-retour.

Si en 2022, il y a eu 80 000 festivaliers, la direction ne chercher pas à battre des records. En revanche, elle prépare déjà l’année 2024 puisque ce sera la 20e édition et le festival veut frapper un grand coup.

A.C.