"La Vaisselle des Chefs" de retour à Lyon : les grandes tables de la région mettent en vente assiettes, verres et couverts

"Mettez vos petits plats dans ceux des grands !". Telle est la devise de "La Vaisselle des Chefs" qui fait son grand retour à Lyon après une édition 2020 annulée suite à la crise sanitaire.

Cette vente permet aux chefs, étoilés ou non de la région, de se séparer des assiettes, des verres, des couverts, de l’argenterie, des vasques à champagne ou encore de nappage qu’ils n’utilisent plus. L’occasion pour les professionnels mais aussi les particuliers de se faire plaisir et de renouveler leur vaisselle.

Le rendez-vous est donné samedi (de 10h à 19h) et dimanche (de 10h à 18h) dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon. Seront notamment au rendez-vous les établissements des chefs étoilés Georges Blanc, Régis et Jacques Marcon, Christophe Roure, Serge Labrosse, Jean-Claude Leclerc, Romuald Fassenet, Takao Takano sans oublier le restaurant Paul Bocuse de Collonges-au-Mont-d’Or.

Entrée libre. Vaisselle de 5 euros à 25 euros.