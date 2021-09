Interactivité, gratuité, expositions et nutrition : le nouveau départ expérimental de la Cité de la Gastronomie à Lyon

LyonMag

Après un premier fiasco et une fermeture complète depuis plus d'un an, la Cité internationale de la Gastronomie s'apprête à accueillir de nouveau du public au sein de l'Hôtel-Dieu du 2e arrondissement de Lyon.













La nouvelle équipe dirigeante en a présenté les contours ce jeudi lors d'une conférence de presse organisée en grande pompe. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, devient ainsi le garant de l'institution. Il était entouré du chef étoilé Régis Marcon, un des fondateurs de cette cité, de Thierry de La Tour d'Artaise, pdg du groupe SEB (mécène) et du vice-président de la Métropole chargé de l'agriculture et de l'alimentation, Jérémy Camus. "Ce fut un fiasco" Et c'est tout naturellement le président de la collectivité qui a commencé à prendre la parole. "Ce fut un fiasco car le précédent projet avait une vision trop économique. Il y avait un manque d'association des acteurs de la gastronomie lyonnaise", a déclaré l'élu avant d'avouer que, pour lui, l'ancienne Cité "manquait de sens". Beaucoup de nouveautés... Toute la copie a donc été revue pour cette nouvelle édition. Premier changement de taille : le prix. Les 18 euros demandés initialement étaient un frein important pour les visiteurs. Les expositions seront désormais en grande majorité gratuites. Car oui, il est maintenant question de plusieurs expositions et événements. Le nouveau comité Rabelais, composé d'experts agricoles, restaurateurs et nutritionnistes, aura pour mission de définir la programmation du "musée" jusqu'en 2023. Un horizon de deux ans pour permettre aux acteurs d'expérimenter différentes approches animatrices des lieux. Tout tournera autour de quatre thèmes : "gastronomie, nutrition, production et santé", a précisé le chef Marcon qui souhaite "tirer les enseignements de l'échec passé pour rebondir". Pour le cuisinier, "le point fort sera la présence d'ateliers". Les visites devraient donc être interactives et accompagnées de dégustations. Pour l'heure, une seule exposition est prévue. "Good, agir ensemble pour une alimentation durable" débarquera le 10 septembre prochain avec en invité spécial le chef Christian Têtedoie. Celle-ci comme les autres à venir permettront à la Métropole de Lyon de "faire revivre la Cité" et de déterminer le modèle qui sera le mieux pour après 2023. Côté financement, la collectivité a aligné 3 millions d'euros sur la table. La Ville de Lyon a investi 2 millions d'euros tandis que l'Etat a allongé de 1 million supplémentaire. On compte au total 10,4 millions d'euros de mécénat pour animer les 4000 m² du site. À noter que les plus curieux pourront accéder au cloître de l'Hotel-Dieu tous les premiers dimanches de chaque mois. Des publics scolaires seront également accueillis ponctuellement. L.M.