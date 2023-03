Imprimé à Lyon, le premier livre de cuisine en français pourrait être vendu un demi-million d'euros

La maison Christie’s propose en effet à la vente une partie de la bibliothèque du Belge Pierre de Crombrugghe.

Le plus bel ouvrage de cette collection est incontestablement Le Viandier de Guillaume Tirel, plus connu sous le nom de Taillevent. Ce dernier fut cuisinier des rois Charles V et Charles VI. Il est "non seulement le premier livre de cuisine en français, mais cette édition incunable imprimée à Lyon vers 1495 est la première illustrée", précise la maison d'enchères qui parle d'une...