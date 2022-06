Lyon : Brice Fournier (Delicatessen et Kaamelott) prépare un livre de recettes

Si vous ne le saviez pas encore, l'acteur et restaurateur Brice Fournier est là pour vous le rappeler. Le Lyonnais, connu pour incarner Kadoc dans la série Kaamelott, mais aussi pour être le patron du restaurant Delicatessen dans le 1er arrondissement, a annoncé la prochaine sortie d’un livre réalisé "en auto-édition".

Dans l’ouvrage intitulé "de l'art et du cochon", les lecteurs pourront retrouver "des recettes inédites appréciées au Delicatessen", notamment "l’art aussi précis que libre du barbecue américain". Les best-sellers en vente au self de l’établissement seront donc présents dans le livre comme le paleron de bœuf mariné à la bière noire, l’épaule de porc au sirop d’érable, le mac and cheese ou encore les "cowboy beans".

Une cagnotte en ligne a été lancée pour récolter suffisamment de fonds afin de commercialiser le manuscrit qui devrait être imprimé à Lyon. Près de 3000 euros ont été collectés pour le moment sur les 30 000 espérés par Brice Fournier. Ce dernier, compte aussi reverser un euro à l’association "L'enfant Bleu" pour chaque livre vendu.

La campagne de financement durera encore 44 jours pour une sortie espérée en décembre 2023.