OL : le Sandwich lyonnais de Karadoc en rupture de stock dès le premier soir !

Ce mercredi soir, un nouveau food-truck a fait son apparition sur le parvis nord du Groupama Stadium. Un concept lancé par Karadoc dans Kaamelott, l'acteur Jean-Christophe Hembert, dans lequel il est possible de s’offrir un Sandwich Lyonnais. Il s’agit d’un encas imaginé par le chef Grégory Cuilleron, qui se compose d'un pain rond légèrement brioché, de saucisson cuit de la maison Sibilia, d'une sauce au Saint-Marcellin, d'une compotée d'oignons au Beaujolais et d'un condiment aux carottes. De quoi appâter les supporters qui ont répondu présents.

Et pour cause, les sandwichs à 8 euros du food-truck ont été dévalisés en très peu de temps, "sold out à 20h39 on s’est fait éclater" a résumé Jean-Christophe Hembert sur sa page Facebook. Un message qui n’a pas été tout de suite vu par des supporters puisque certains d’entre eux cherchaient toujours le camion à la mi-temps de la rencontre gagnée par l’OL face à Troyes.

Karadoc et Grégory Cuilleron ont promis de revenir avec des stocks plus importants pour le prochain match à domicile de l’OL, ce samedi soir contre Lorient.