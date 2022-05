Jérémy Camus : "Sanctuariser les terres, attirer des agriculteurs, la Métropole accélère le mouvement"

Ce lundi, la Métropole de Lyon faisait un point sur son plan agriculture. Jérémy Camus, le vice-président en charge de cette délégation, reconnaît que "la position de la Métropole, c'est d'accélérer le mouvement". L'élu rappelle que "le budget avait été multiplié par quatre sur l'alimentation par rapport au précédent mandat" afin de mener "des acquisitions foncières pour protéger, sanctuariser les terres agricoles".

"On va rajouter 600 hectares de terrains agricoles sur le plateau du Biézin", se félicite-t-il. "D'ici la fin du mandat, à Quincieux, on veut rajouter plus de 1000 hectares supplémentaires", poursuit Jérémy Camus.

Rajouter des terres agricoles, c'est bien. Mais si personne ne s'en occupe, cela ne sert à rien. "On a perdu 100 agriculteurs sur la Métropole en 10 ans. On n'a que 240 agriculteurs en 2022. On se doit, en tant que collectivité, d'enrayer le déclin voire inverser la vapeur", indique le vice-président, qui dispose d'aides à l'installation et qui lance trois appels à projets Protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP).

Une régie agricole et une application pour trouver les produits locaux près de chez soi doivent voir le jour.

Jérémy Camus s'occupe également de la Cité internationale de la Gastronomie de Lyon. Il annonce pour LyonMag une réouverture en octobre avec "une belle proposition" avec la volonté de "remettre la cité à hauteur d'enfant" avec "une éducation au goût, au bien-manger".

00:00 Plan agriculture

02:52 Attirer des agriculteurs

04:20 Régie agricole

05:12 Freiner l'exportation

06:25 Chèque alimentaire

07:55 Cité de la Gastronomie

09:26 Premier ministre d'Emmanuel Macron

10:42 Frexit agricole