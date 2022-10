Lyon : le Festival Romain à Fourvière pour sa deuxième édition, venez rencontrer l'empereur Hadrien

Pour sa deuxième édition, le Festival Romain est de retour à Fourvière ces 8 et 9 octobre Organisée par le Lugdunum – Musée et théâtres romains, cette édition permettra de découvrir des spectacles et mises en scène.

Des gladiateurs s’entraîneront tandis que des cavaliers s’affronteront lors de joutes. Divers personnages se promèneront à Fourvière dont l’empereur Hadrien et sa garde impériale. Des musiciens et comédiens accompagneront l’évènement durant tout le week-end.

Les entrées sont libres dans la limite des places disponibles mais les horaires des représentations ne sont pas encore connus. En revanche, la circulation des véhicules est interdite de 7h30 à 19h30 sur la place et la rue de l’Antiquaille, la place des Minimes chaussée Ouest ainsi que la rue Cléberg sens Ouest.

L’édition de l’année dernière a accueilli près de 30 000 visiteurs qui ont pu voir l’empereur Septime Sévère se balader dans les théâtres de Fourvière.