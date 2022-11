Lyon : la Vierge Marie de Fourvière va recevoir une nouvelle couronne 

Le 1er décembre, cela ne sera plus le cas, puisqu’une nouvelle couronne sera de nouveau déposée au-dessus de la Sainte Vierge.

"C’est un moment très fort", confie Manuelle-Anne Renault, chargée du musée de Fourvière, en regardant, l’air émue, la nouvelle couronne. Et il y a de quoi. Ce couronnement, c’est l’occasion, pour beaucoup, de refermer définitivement le chapitre du vol de la première couronne en 2017, qui reste introuvable à ce jour.

Ce moment est d’autant plus "fort" que le couronnement d’une Vierge n’arrive théoriquement qu’une seule et unique fois. Vivre un moment comme celui-ci est un évènement, comme l’explique Manuelle-Anne Renault : "On ne vit cela qu’une seule fois durant son existence ou dans un siècle, c’est très symbolique. Il faut prendre la mesure de l’importance de cet évènement", explique-t-elle.

Une couronne unique, différente de l’ancienne

C’est à l’initiative de quelques familles lyonnaises, qui ont souhaité rester anonymes, que l’orfèvre Goudji a été choisi pour réaliser la couronne. Et il a préféré réaliser une couronne unique, comme il l’explique lui-même : "J’ai voulu faire une couronne du XXIe siècle, pas une copie de celle disparue en 2017. C’est une couronne ouverte, royale à cinq fleurons comme celles de l’époque médiévale, pavée d’onyx et enrichie de cabochons de pierres dures, de jaspe et d’aventurine notamment".

Il a également préféré la faire en argent et non en or. D’abord parce qu’il préfère travailler ce métal, et puis surtout pour qu’elle s’allie du mieux possible au marbre blanc de la statue et qu’elle s’intègre au halo doré qui va l’entourer.

Quatre couleurs sont présentes sur la création de Goudji. Du bleu pour représenter Marie, du rouge pour la royauté divine, le jaune comme couleur divine et le marron, celle des Hommes. De la couronne volée en 2017, il ne reste qu’une seule pierre, une citrine. Elle a été intégrée par Goudji pour symboliser le lien entre les deux couronnes. Si la première valait aux alentours d’un million d’euros, la valeur de la seconde est bien en deçà. En valeur brute, la couronne est estimée à environ 7000 ou 8000 €. Etant donné qu’elle a été réalisée par Goudji, sa valeur est plus proche des 25 000 €, mais l’artiste ne l’a facturée que 15 000 € environ.

La couronne sera exposée aux Lyonnais du 25 novembre au 30 novembre dans le chœur de la crypte de la basilique aux horaires suivants : 14h-18h30 les 25, 28, 29, 30 novembre et de 9h30-18h30 les 26 et 27 novembre. La cérémonie du couronnement de la Vierge Marie se fera le 1er décembre à partir de 18h30.