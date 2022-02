Lyon : une visite insolite sur les toits de Fourvière pour la Saint-Valentin !

Les toits de la basilique de Notre-Dame de Fourvière, sur les hauteurs du 5e arrondissement de Lyon, accueilleront ce lundi soir les amoureux à l’occasion de la Saint-Valentin.

Une visite insolite nocturne des lieux est en effet proposée avec, au programme, la découverte des lieux cachés de la basilique comme la Grande Tribune, les combles ou encore le grand carillon.

Il sera également possible d’admirer le panorama sur Lyon depuis la terrasse Saint-Michel mais aussi au sommet de la tour de l’Observatoire, ce qui nécessitera de venir à bout de 345 marches. S'il doit pleuvoir toute la journée de lundi, un peu de répit est espéré en fin d'après-midi - début de soirée pour ne pas gâcher le tour du propriétaire.

La visite dure 1h15 et coûte 25 euros, avec possibilité de faire un don supplémentaire. Cinq départs sont proposés ce lundi soir : 17h45, 18h, 18h30, 18h45 et 19h. Mais l'offre est victime de son succès et tous les créneaux ne sont déjà plus disponibles.

Le rendez-vous est donné directement au départ de la visite en haut des marches de la basilique sur la droite (porte en bois). Il est conseillé de se présenter 10 minutes avant le départ de la visite désirée, muni de son E-Billet ou de sa confirmation de réservation en ligne. Le pass vaccinal est obligatoire pour faire la visite de Fourvière, ainsi que le port du masque.

Attention, le funiculaire F2 entre Vieux-Lyon et Fourvière ne fonctionne pas en ce moment pour cause de maintenance. Des bus relais sont déployés.