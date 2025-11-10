Et aussi à Lyon

La Métropole de Lyon finance des travaux pour améliorer l’accueil à la basilique de Fourvière

La Métropole de Lyon a voté une subvention de 65 300 euros à la Fondation Fourvière, gestionnaire du site de la basilique Notre-Dame de Fourvière, afin d’améliorer l’accueil et l’accessibilité du monument emblématique de la colline.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site attire chaque année plusieurs millions de visiteurs, faisant de Fourvière le premier site touristique de la métropole lyonnaise.

Cette aide financière, approuvée lors de la dernière commission permanente de la Métropole, permettra à la Fondation de moderniser les équipements destinés à accueillir le public dans de meilleures conditions.

Deux aménagements principaux sont prévus : la rénovation complète de l’ascenseur de la basilique, actuellement seul moyen d’accès pour les personnes à mobilité réduite et les familles avec poussettes. Pendant les travaux, un monte-escalier de grande capacité sera installé pour maintenir l’accessibilité au site.

Et l’installation d’un système de comptage en temps réel des visiteurs, afin de mieux gérer la fréquentation et de connaître les principaux points d’entrée du public. Cet outil permettra à la Fondation d’adapter le parcours des visiteurs et de veiller au respect des capacités d’accueil.

Des travaux programmés pour 2026

Le coût total du projet s’élève à 81 600 euros, financé à près de 80% par la Métropole. Les travaux de rénovation de l’ascenseur et la mise en place des capteurs de comptage sont prévus pour le premier semestre 2026.

LFI 69 le 10/11/2025 à 18:41

Scandaleux !
De l'argent public pour une société privée dont le seul but est de divertir quelques illuminés.

Monpauvre le 10/11/2025 à 17:31
Ex Précisions a écrit le 10/11/2025 à 15h25

Qu'est-ce que ça a du bon les élections, surtout quand l'équipe sortante se voit battue ;-)
Les pastèques mettre de l'argent dans un lieu de culte, encore plus catho, je n'y aurais jamais cru !
Au moins pour une fois c'est du pognon bien dépensé, c'est le monument emblème de Lyon quand même.

Toujours des insultes

Reponse à Chris le 10/11/2025 à 16:59
Ex Précisions a écrit le 10/11/2025 à 15h25

Qu'est-ce que ça a du bon les élections, surtout quand l'équipe sortante se voit battue ;-)
Les pastèques mettre de l'argent dans un lieu de culte, encore plus catho, je n'y aurais jamais cru !
Au moins pour une fois c'est du pognon bien dépensé, c'est le monument emblème de Lyon quand même.

L'argent danse devant la valeur de la vie...

Yes ! le 10/11/2025 à 16:20
Ex Précisions a écrit le 10/11/2025 à 15h25

Qu'est-ce que ça a du bon les élections, surtout quand l'équipe sortante se voit battue ;-)
Les pastèques mettre de l'argent dans un lieu de culte, encore plus catho, je n'y aurais jamais cru !
Au moins pour une fois c'est du pognon bien dépensé, c'est le monument emblème de Lyon quand même.

Bien d'accord 👍

Ex Précisions le 10/11/2025 à 15:25

Qu'est-ce que ça a du bon les élections, surtout quand l'équipe sortante se voit battue ;-)
Les pastèques mettre de l'argent dans un lieu de culte, encore plus catho, je n'y aurais jamais cru !
Au moins pour une fois c'est du pognon bien dépensé, c'est le monument emblème de Lyon quand même.

J6 le 10/11/2025 à 15:21

Nos racines qui font tout le charme de notre ville. Grâce à elles tourisme et retombées

Tatin le 10/11/2025 à 15:15

C'est scandaleux 65 300 Euros d'argent public, pour subventionner un culte qui est une propriété de la commission de Fourvière et non de l'archevêché depuis sa fondation, la basilique n'est donc pas concernée par la loi de 1905 et reste propriété privée. La métropole devrait subventionner le prix du trajet en TER Lyon/Vienne par exemple.

GLOUGLOU 1er le 10/11/2025 à 15:11

Ben non il faut bien ne pas ébruité le montant alloué de 1/2 milliard aux pistes cyclables.

lolotoooôooo le 10/11/2025 à 15:02

Pas de piste cyclable dans la basilique ?

