La Métropole de Lyon finance des travaux pour améliorer l’accueil à la basilique de Fourvière

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site attire chaque année plusieurs millions de visiteurs, faisant de Fourvière le premier site touristique de la métropole lyonnaise.

Cette aide financière, approuvée lors de la dernière commission permanente de la Métropole, permettra à la Fondation de moderniser les équipements destinés à accueillir le public dans de meilleures conditions.

Deux aménagements principaux sont prévus : la rénovation complète de l’ascenseur de la basilique, actuellement seul moyen d’accès pour les personnes à mobilité réduite et les familles avec poussettes. Pendant les travaux, un monte-escalier de grande capacité sera installé pour maintenir l’accessibilité au site.

Et l’installation d’un système de comptage en temps réel des visiteurs, afin de mieux gérer la fréquentation et de connaître les principaux points d’entrée du public. Cet outil permettra à la Fondation d’adapter le parcours des visiteurs et de veiller au respect des capacités d’accueil.

Des travaux programmés pour 2026

Le coût total du projet s’élève à 81 600 euros, financé à près de 80% par la Métropole. Les travaux de rénovation de l’ascenseur et la mise en place des capteurs de comptage sont prévus pour le premier semestre 2026.