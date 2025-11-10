La Métropole de Lyon finance des travaux pour améliorer l’accueil à la basilique de Fourvière

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site attire chaque année plusieurs millions de visiteurs, faisant de Fourvière le premier site touristique de la métropole lyonnaise.
Cette aide financière, approuvée lors de la dernière commission permanente de la Métropole, permettra à la Fondation de moderniser les équipements destinés à accueillir le public dans de meilleures conditions.
Deux aménagements principaux sont prévus : la rénovation complète de l’ascenseur de la basilique, actuellement seul moyen d’accès pour les personnes à mobilité réduite et les familles avec poussettes. Pendant les travaux, un monte-escalier de grande capacité sera installé pour maintenir l’accessibilité au site.
Et l’installation d’un système de comptage en temps réel des visiteurs, afin de mieux gérer la fréquentation et de connaître les principaux points d’entrée du public. Cet outil permettra à la Fondation d’adapter le parcours des visiteurs et de veiller au respect des capacités d’accueil.
Des travaux programmés pour 2026
Le coût total du projet s’élève à 81 600 euros, financé à près de 80% par la Métropole. Les travaux de rénovation de l’ascenseur et la mise en place des capteurs de comptage sont prévus pour le premier semestre 2026.
Scandaleux !Signaler Répondre
De l'argent public pour une société privée dont le seul but est de divertir quelques illuminés.
Toujours des insultesSignaler Répondre
L'argent danse devant la valeur de la vie...Signaler Répondre
Bien d'accord 👍Signaler Répondre
Qu'est-ce que ça a du bon les élections, surtout quand l'équipe sortante se voit battue ;-)Signaler Répondre
Les pastèques mettre de l'argent dans un lieu de culte, encore plus catho, je n'y aurais jamais cru !
Au moins pour une fois c'est du pognon bien dépensé, c'est le monument emblème de Lyon quand même.
Nos racines qui font tout le charme de notre ville. Grâce à elles tourisme et retombéesSignaler Répondre
C'est scandaleux 65 300 Euros d'argent public, pour subventionner un culte qui est une propriété de la commission de Fourvière et non de l'archevêché depuis sa fondation, la basilique n'est donc pas concernée par la loi de 1905 et reste propriété privée. La métropole devrait subventionner le prix du trajet en TER Lyon/Vienne par exemple.Signaler Répondre
Ben non il faut bien ne pas ébruité le montant alloué de 1/2 milliard aux pistes cyclables.Signaler Répondre
Pas de piste cyclable dans la basilique ?Signaler Répondre