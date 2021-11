Téléphérique Lyon-Francheville : Fidésiens et Mulatins disent "non" à plus de 95%

Ce dimanche, les habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon et de La Mulatière étaient appelés aux urnes dans le cadre d'un référendum sur le projet de téléphérique entre Lyon et Francheville. Et comme prévu, c'est le "non" qui l'a emporté dans les deux communes.

La Mulatière a enregistré 94,2% de réponses négatives pour 30% de participation (. A Sainte-Foy-lès-Lyon, le taux de refus atteint les 96,2% pour une participation de 42% (6624 votes contres 15 520 inscrits).

Ces résultats sont toutefois à nuancer : les oppositions écologistes des deux villes avaient appelé à ne pas participer à ce scrutin qu'elles jugeaient "illégal", un fait réfuté par les municipalités, et "antidémocratique".

Peu importe pour Véronique Sarselli, la maire LR de Sainte-Foy farouchement opposée au projet, qui affirme que ces résultats forment "succès pour un référendum purement consultatif ! Cette réussite est l’expression des attentes des fidésiens et de leur légitime insatisfaction tant sur le format de la concertation SYTRAL que sur le fond de ce projet". Elle accuse par ailleurs les militants et élus EELV de "désinformation" et d'avoir arraché les affiches de propagande municipale.

Quoi qu'il en soit, il est très peu probable que la majorité écologiste de la Métropole de Lyon et du SYTRAL donne un crédit important à ce vote consultatif. Bruno Bernard et ses équipes avaient préalablement émis des doutes sur la sincérité des votes étant donné le manque d'information du public.

Ces derniers préfèrent miser sur la concertation en ligne qui est toujours en cours.