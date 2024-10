Lyon : un pavillon C rénové pour un nouveau parcours de soins à l’Hôpital Edouard Herriot

Afin d’augmenter l’offre de soins au public, notamment en ophtalmologie et en odontologie, le bâtiment est passé de 5 780 à 6 094 m².

Aujourd’hui, l’hôpital lyonnais est reconnu comme l’un des plus grands centres d’ophtalmologie publics de France. Après deux ans de travaux et un investissement de 30 millions d’euros, le bâtiment a été refait à neuf dans le respect du patrimoine historique conçu par l’architecte Tony Garnier. Il propose désormais un tout nouvel espace réparti sur trois étages.

Au rez-de-chaussée, un plateau technique ambulatoire est dédié aux consultations pour adultes et enfants, ainsi qu’à l’accueil des urgences ophtalmologiques, ouvertes 24h/24, 7j/7, les seules dans la région, avec plus de 80 000 consultations par an.

Au premier étage, on trouve le plateau technique de chirurgie ophtalmologique et d’odontologie, qui peut accueillir jusqu’à 45 patients quotidiennement. Pour répondre aux besoins du territoire en matière de chirurgie de la rétine, de la cornée et de la cataracte, le service a été entièrement revisité pour améliorer le parcours patient. À son arrivée, le patient scanne sa convocation, est pris en charge par une infirmière, se change dans les vestiaires, puis est installé dans une salle d’attente apaisante et confortable, offrant des fauteuils moelleux pour se détendre avant l’opération, avant de se diriger vers le bloc opératoire.

"Nous allons former des jeunes ici, et désormais, nous sommes au niveau des meilleures cliniques de Lyon. Ce pavillon attire et inspire confiance, donc les gens vont nous recommander. Et nos soignants se sentent également bien dans ces locaux, à tel point que nous recevons même des demandes pour venir travailler dans le pavillon C" nous raconte Carole Burillon cheffe du service ophtalmologie de l’hôpital.

Pratiquant 5 420 interventions par an en ophtalmologie, l’hôpital dispose désormais de cinq salles d’opération, dont une réservée aux urgences et une autre équipée d’un hall spécial avec deux lits d’opération et un double flux d’air laminaire. Ce dispositif novateur permet un gain de temps considérable en réduisant l’intervalle entre chaque intervention, augmentant ainsi l’activité. De plus, un interne peut opérer sous la supervision d’un titulaire opérant dans la salle adjacente. En tant que centre de formation, le CHU peut retransmettre en direct les opérations dans son amphithéâtre pour des cours ou des conférences.

Avec des investissements technologiques importants, tels qu’un microscope OCT intégré d’une valeur de 150 000 euros et une salle de réveil de plus de 110 m², ce centre est devenu le deuxième plus grand service d’urgences ophtalmologiques de France.

Le service d’odontologie, quant à lui, accueille des patients qui ne peuvent consulter dans un cabinet dentaire classique, comme ceux présentant des troubles autistiques, des problèmes mentaux ou des conditions médicales complexes (hémophilie, etc.). Ce service a désormais accès à une salle d’opération par jour, contre seulement trois par semaine auparavant.

"L’hôpital est souvent considéré comme le parent pauvre de la médecine, là où l'on manque de moyens. Quand on pense à des locaux modernes et agréables, c’est plutôt vers les cliniques que l’on se tourne" nous confie Carole Burillon.

Bien que le service ambulatoire ait été largement développé, certaines hospitalisations restent nécessaires. L’hôpital dispose de 24 chambres entièrement rénovées, au deuxième étage. Offrant ainsi, un confort digne d’un hôtel ou d’une clinique privée, bien loin des chambres traditionnelles des hôpitaux publics. Les teintes douces, allant du vert sapin au beige et au terra cotta, créent une atmosphère apaisante et chaleureuse.