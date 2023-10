Rue de la Ré, rue de l'Arbre Sec, secteur Opéra : découvrez les futures rues piétonnes de Lyon

Après avoir déjà annoncé que les automobilistes seraient bannis du centre-ville, avec interdiction d'emprunter la rue Grenette (même pour les camions de livraison ndlr) et de passer plutôt par Perrache, la Métropole de Lyon révèle ce jeudi la carte des futures rues piétonnes.

La collectivité se félicite de passer de 30 rues et places à 45. La rue de la Ré deviendra ainsi intégralement piétonne, avec la portion entre Cordeliers et Hôtel de Ville qui bannira les véhicules.

Des rues coincées entre la rue du Président Edouard-Herriot et la rue de la Ré comme les rues Tupin et Ferrandière bénéficieront du même sort.

Le secteur avant l'Opéra (rue Neuve, rue Mulet, rue de la Bourse) sera aussi rendu aux piétons, sauf la rue du Bât d'Argent.

Il sera ensuite pratiquement impossible d'attendre l'Hôtel de Ville en voiture. Les rues Puits Gaillot et Joseph Serlin fermeront à la circulation automobile, ainsi que la rue Sainte-Catherine et une partie de la rue d'Algérie et de la place des Terreaux. Demain, seule la rue Edouard-Herriot atteindra encore l'arrière de la mairie centrale.

(en rouge, les futures nouvelles rues piétonnes, en orange celles déjà existantes)

Cette Zone à Trafic Limité (ZTL) va ainsi s'étendre du bas des Pentes jusqu’à la place Bellecour au 1er juin 2025. "Cette zone vise à réduire le trafic de 20%. La ZTL est destinée aux piétons, vélos, transports en commun et "ayant droits", note Bruno Bernard, le président de la Métropole, sur X.

"Plusieurs éléments comme les horaires, les jours de fonctionnement de la ZTL, le plan de circulation et certaines transformations des espaces publics seront définis après d'autres phases de concertation, de même que la liste précise des ayants droits", prévient-il.