A la Part-Dieu, la Chambre régionale des comptes détecte un accord qui interroge entre Vinci et Gérard Collomb

Les relations entre le groupe de construction immobilière et le maire et président du Grand Lyon/Métropole étaient fluides. Et de nombreux accords ont été passés.

Mais la ligne jaune a-t-elle été parfois franchie ? Selon la Chambre régionale des comptes, qui a publié ces derniers jours un rapport sur les actions de la SPL Lyon Part-Dieu entre 2014 et 2021, la question mérite d'être posée concernant la construction de To Lyon et la restructuration de la place Béraudier à la Part-Dieu.

Les magistrats estiment que les conditions dans lesquelles l'opération a été confiée à Vinci pour le premier chantier et à sa filiale SCCV To Lyon pour le second manquent de transparence.

Car le groupe avait été choisi pour ériger la tour To Lyon (initialement Two Lyon puisque deux tours devaient voir le jour ndlr). Alors pourquoi Gérard Collomb a-t-il couplé ce chantier à celui de la place Béraudier voisine ? "Le contrôle de la chambre n’a pas permis de comprendre comment cette société a pu inclure dans son projet de construction et de tour de bureaux la réalisation de l’opération "parking place basse", pas plus que les conditions dans lesquelles elle a été choisie par la collectivité pour réaliser ce projet, alors même qu’il présente la particularité d’être fortement imbriqué avec d’autres projets d’aménagement publics (gare de la Part-Dieu, agrandissement et requalification de la place Béraudier)", note le rapport de la Chambre régionale des comptes.

Cette dernière relève aussi que la SPL ne peut "justifier l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable".

De plus, la Métropole de Lyon à travers la SPL Lyon Part-Dieu "a consenti plusieurs facilités à la société Vinci pour lui permettre de réaliser son projet". Gérard Collomb était ainsi "tenu informé" de l'état d'avancement de la commercialisation de To Lyon et prenait aussi contact avec des investisseurs potentiels. Ce qui n'est "ni naturel, ni opportun" aux yeux de la Cour des comptes.

Comme toujours, la parole a été donnée aux structures visées. Et la SPL Lyon Part-Dieu, par la voix de son directeur général Florent Sainte Fare Garnot, se défend face aux interrogations des magistrats. Estimant même que ces derniers se trompent dans les grandes largeurs.

Pour lui, "le foncier était maîtrisé par le privé et en l'espèce, aucun choix public n'est intervenu" dans le développement du projet To Lyon. Dire que Gérard Collomb a déroulé le tapis rouge à Vinci, peut-être aux dépends d'autres promoteurs, serait donc "hors contexte" et "dénué de fondement, en fait et en droit" selon la SPL Lyon Part-Dieu.

Cette dernière se félicite d'ailleurs que Vinci a piloté les deux chantiers, ce qui "a permis d'éviter une dépense publique de près de 100 millions d'euros" puisque "le risque opérationnel et juridique, ainsi que les provisions associées" ont été transférés à l'opérateur privé. Tout en soulignant que le chantier est dans les temps et devrait être livré comme prévu en novembre 2024, sans hausse de budget. Soit "un résultat probant à mettre à l'actif du montage retenu".