Gérald Darmanin sur le boycott de son déplacement par Grégory Doucet : "Le maire de Lyon a fait une grave erreur"

Gérald Darmanin a d’abord sorti la carte diplomatie lorsqu’il a été invité ce samedi après-midi à réagir au boycott public de son déplacement par Grégory Doucet. Le maire écologiste de Lyon faisait un choix politique pour dénoncer le fait qu’il attendait toujours l’intégralité des renforts policiers promis par le ministre de l’Intérieur.

"Je pense que les absents ont toujours tort", a ensuite attaqué Gérald Darmanin, qui sortait d’une rencontre avec des habitants et des commerçants de la Guillotière organisée à la préfecture du Rhône.

"Le pire, ce qui m’a fait de la peine, ce sont les policiers blessés (lors du lynchage de la place Gabriel-Péri ndlr). Que le maire ne soit pas là pour les encourager, c’est difficile pour eux. Monsieur le maire de Lyon a fait une grave erreur", a poursuivi le premier flic de France qui a annoncé qu’il reviendrait dans la capitale des Gaules en septembre pour reprendre le pouls des forces de l’ordre et des habitants.

"Je vais lui proposer une rencontre. Je ne suis pas candidat ici à Lyon, il n’y a pas de crainte à avoir, je suis là pour que les choses aillent mieux", a proposé le ministre sur le perron de la préfecture.

Lors de sa rencontre avec les personnes de la Guillotière, Gérald Darmanin les a trouvés "à bout des difficultés qu’ils connaissent. Ils remercient l’Etat pour les interventions de la police de plus en plus nombreuses. Ils m’ont expliqué qu’ils n’avaient pas vu le maire de Lyon depuis deux ans. Je leur propose de revenir en septembre et convier le maire pour voir comment travailler ensemble, Etat et commune, pour améliorer les choses. Il y a des choses concrètes qu’il peut faire comme prendre un arrêté anti-rassemblement sur la place Gabriel-Péri, mettre davantage de caméras de vidéo protection, augmenter sa police municipale (...). Il nous faut son aide, la police seule ne peut pas résoudre les problèmes de la Guillotière"