La GALE dissoute à Lyon : "Nous continuerons à lutter contre les fascistes"

Sans surprise, les militants antifas lyonnais ont lancé un dernier message plein de défiance ce mercredi suite à la décision prise en conseil des ministres.

"Nous l’avons déjà dit, cette dissolution ne nous fait pas peur elle n’est en réalité qu’un coup électoral pour séduire l’électorat d’extrême-droite. Tout au plus elle est l’exemplification du manque d’imaginations de ceux qui pensent pouvoir diriger. Nous ne sommes pas seuls, notre mouvement est hétérogène et massif, nous continuerons à lutter contre les fascistes, contre les gouvernants et pour un autre monde. A bon entendeur, restez sur vos gardes", menace la GALE. Les bagarres entre ultragauche et ultradroite ne s'arrêteront donc pas demain dans la capitale des Gaules.

Cette dissolution d'un groupuscule d'ultragauche était particulière puisque la GALE n'était pas une association mais un groupement. Ce qui veut dire pas de locaux, pas de statuts, pas d'organigrame. Difficile donc pour les autorités d'empêcher les membres de se réunir à l'avenir. Même si planera la menace pour ces derniers du délit de "reconstitution de ligue dissoute".

"Tu ne veux pas la guerre mais pourquoi tu allumes la mèche ?" est le nouveau message de l'ultragauche française envoyée au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La dissolution de la GALE ouvre la porte selon eux à des décisions similaires pour d'autres groupuscules antifascistes ou éco-activistes.