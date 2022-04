L’Union populaire de Jean-Luc Mélenchon critique la dissolution du Groupe Antifasciste Lyon et Environs

L’Union Populaire, parti de Jean-Luc Mélenchon, critique la dissolution du Gale par le ministre de l’Intérieur mercredi 30 mars 2022. Selon un communiqué de presse de l’Union populaire, les raisons mettant en cause le Groupe Antifasciste Lyon et Environs sont de « participer à des manifestations, de s’opposer à la violence et au racisme d’Etat, de dénoncer les violences policières et celles des groupuscules fascistes, de relayer des informations sur des mobilisations et surtout d’utiliser les réseaux sociaux. » Tout cela s’inscrit dans la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ou loi contre le séparatisme, c’est-à-dire contre l’action de sortir de l’ensemble national.

Les partis de gauche dont l’Union populaire jugent ce motif « illégal » pour la sécurité intérieure par rapport à cette loi. Ils caractérisent aussi cette sanction comme une atteinte aux « droits et libertés publiques dont la liberté d’association et la liberté d’expression », droits fondamentaux. Cette première dissolution d’un collectif antifasciste « remet en cause notre démocratie » elle-même, selon le communiqué. D’autres priorités seraient à prendre en compte pour l’Union populaire comme la montée de l’extrême droite tant lyonnaise que nationale.

Rappelons que le Gale est un collectif créé en 2013 face au manque d’actions et de réactions des pouvoirs publics locaux et nationaux par rapport aux actes violents de groupuscules d’extrême-droite lyonnais. Selon l’Union populaire, l’extrême droite lyonnaise a organisé 14 évènements violents en 2021. Actions sans poursuites pénales.