Lyon : la fresque anti-policiers réalisée dans le quartier de la Guillotière a été effacée par la mairie

Le "Groupe Antifasciste Lyon et Environs" avait décidé de faire un peu de peinture en pleine journée, peu avant 18h, dans le quartier de la Guillotière. C’est ainsi qu’une fresque sauvage a commencé à être réalisée place Mazagran, en hommage à Carlo Giuliani, "un jeune militant de 23 ans abattu froidement d'une balle dans la tête" lors d’affrontements en marge du G8 en juillet 2001 en Italie.

Selon nos informations, les policiers municipaux du groupe opérationnel mobile (GOM) se sont rendus sur place pour un contrôle d’identité d’envergure durant lequel les artistes du jour ont d’abord assuré que le "ACAB", qui était en train d’être peint, voulait dire "all cats are beautiful" d'après un témoin. Un message toujours visible ce mercredi matin, qu’il faut plutôt comprendre comme “All cops are bastard", ou en français : "tous les policiers sont des bâtards" (sic). D’ailleurs, les extrémistes laisseront un message plus explicite aux policiers sur leur fresque : "nique le GOM".

Une source proche du dossier indique que les agents sont repartis des lieux avec des bombes de peinture, ce qui n’a néanmoins pas empêché les activistes de terminer leur œuvre insultante. Plus tard dans le même secteur, une voiture des forces de l’ordre sera taguée, là-encore par un "ACAB".

L’adjoint à la Tranquillité de la Ville, Mohamed Chihi, indique qu'une plainte sera prochainement déposée, "les agents municipaux qui travaillent à la tranquilité publique n'ont pas à être insultés de la sorte" juge l'élu. Sur Twitter, Vincent Monot, conseiller délégué à la Tranquilité dans le 7e, a finalement révélé que "la mairie du 7e arrondissement de Lyon a immédiatement demandé un nettoyage rapide, qui sera réalisé dans la journée". A la mi-journée, le mur avait effectivement été repeint en blanc.

La municipalité écologiste avait exprimé son souhait de voir apparaitre des fresques murales sur les murs de la Guillotière, mais certainement pas dans ce genre.

Il se passe toujours un truc sur #placemazagran #guillotiere #lyon7. Actuellement descente de la PM pour « discuter » avec les ultra gauches en train de remplacer la fresque murale par un #acab géant. pic.twitter.com/Hy4ErXs1ec — 7yon Guillotière (@7yonGuillotiere) July 20, 2021

Force à la loi #Mazagran pic.twitter.com/NZx5Y9cX0d — FO Police Municipale de Lyon (@fo_lyon) July 21, 2021