"Faire des Européennes le premier tour de la Présidentielle" : les candidats rhodaniens de l’Union populaire présentés

Ce mardi, à moins de trois mois des élections Européennes, étaient présentés les trois candidats du Rhône parmi les 81 qui composent la liste de l’Union populaire soutenue par La France Insoumise. Dans les locaux du groupe d’action Lacassagne à Lyon, Abdelkader Lahmar (enseignant au lycée et 26e tête de liste), Anaïs Belouassa-Cherifi (chargée de mission et 35e tête de liste) et Albert Lévy (ancien magistrat et 72e tête de liste) ont tour à tour exprimé les ambitions des Insoumis pour ce scrutin.

A leurs côtés, le député de la 6e circonscription du Rhône Gabriel Amard, venu appuyer les ambitions de l’Union populaire, représentée comme en 2019 par la tête de liste Manon Aubry. L’élu de la République exprimait plus largement la volonté de "Faire des Européennes le premier tour des élections présidentielles de 2027" et de ne "pas marcher dans les pas d’un Emmanuel Macron, qui tel un soldat s’imagine chef de guerre", en allusion à ses déclarations sur l’envoi de troupes occidentales en Ukraine.

Convictions et critiques

En préambule, l’Union populaire a annoncé s’engager dans une large campagne d’inscription sur les listes électorales, notamment auprès des jeunes : "C’est un travail que nous allons mener jusqu’au 3 mai et la clôture des inscriptions", assurait Anaïs Belouassa-Cherifi se référant aux 30% de non-inscrits ou mal inscrits à Lyon.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas été, au même titre que l’Etat français, épargnée lors de cette conférence de presse. Le mieux placé sur la liste du Rhône Abdelkader Lahmar, dont la mission consiste selon ses propres dires à "mettre en débat la question européenne dans nos quartiers", a vivement critiqué la politique de Laurent Wauquiez concernant la redistribution du Fonds Européen de développement régional : "Depuis 2016, pas un euro n’a été reversé aux quartiers les plus précaires, ils ont été orientés vers l’enseignement supérieur. C’est un choix noble, mais qui met complètement de côté les plus défavorisés".

Destiné par sa candidature au volet de la paix, du droit et de la justice en Europe, l’ancien magistrat Albert Lévy portait une attention particulière au conflit israélo-palestinien : "C’est un déni de justice de l’Etat français. Nous avons la responsabilité de traiter cette paix méprisée et d’être attentifs à un cessez-le-feu à Gaza".

Entre volonté de paix dans le monde et justice sociale, l’Union populaire espère faire mieux qu’en 2019, où la liste LFI avait remporté six sièges au Parlement européen. "Ma génération n’a pas le temps d’attendre que l’extrême droite passe au pouvoir", rappelait Anaïs Belouassa-Cherifi, alors que les derniers sondages des Européennes annoncent LFI à 7% des suffrages, bien loin des 30% estimés pour le Rassemblement National de Jordan Bardella.

T.J.