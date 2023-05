Lyon : la France insoumise dénonce une agression de ses militants par l’extrême-droite

Dans un communiqué, le France Insoumise du Rhône dénonce une agression qui se serait déroulée dans le 3eme arrondissement de Lyon. "Un individu a violemment agressé trois de nos militants identifiés comme de la France insoumise, et d'origine maghrébine, qui discutaient ensemble sur un trottoir : il a notamment tenu à leur encontre des propos racistes, "Barrez-vous d'ici dégagez, on est en France ici", et sexistes "Pourquoi tu parles de France 'Insoumise t'as plutôt l'air soumise toi ". Toujours selon l’organisation politique, l’agresseur a ensuite "fait usage d'une gazeuse répulsive […] avant de s'enfuir". Une plainte a été déposée. Une enquête devrait ainsi être ouverte.

LFI Rhône condamne ces violences : "la haine raciste et sexiste, qu'elle provienne d'individus Isolés ou de groupes organisés, se voit incitée par les discours du Rassemblement National et de Reconquête, et en découlent des violences inouïes et répétées. La visibilité qui leur est offerte, dans nos institutions ou dans les médias, désinhibe ces militants violents. Ils s'attaquent à des personnes dont la couleur de peau ne serait pas, selon eux elles, suffisamment française. Il s'attaquent à des exilés, s'attaquent à ceux qui les accueillent, ou prévoient des attentats envers ceux elles qui en portent la parole. A Lyon, ce weekend encore, des groupes de militantes d'extrême droite cherchaient à « casser du black » sur Croix-Rousse". Autre exemple, "la semaine précédente, une personne a été agressée par un groupe de militantes d'extrême droite à Perrache avec à la clé des dents cassées, des exilés à la rue ont été intimidés".

"En France et dans de nombreux pays gangrenés par la montée de l'extrême droite, des violences sont perpétrées quotidiennement et beaucoup d'agressions sont passées sous silence. Des vies sont bouleversées. […] Nous appelons à tout faire pour enrayer la montée de l'extrême droite, leurs, idéologies, et leurs partis qui incitent à la violence. Le racisme et la haine ne sont pas des opinions mais des délits", notent enfin les militants qui réclament désormais "une action immédiate de la Préfecture du Rhône et de l'Etat pour mettre un terme aux violences des groupuscules d'extrême-droite lyonnais et à leurs locaux La Traboule et l'Agogé".