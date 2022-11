Rhône : les députés Gabriel Amard et Idir Boumertit nommés référents d'autres départements qui boudent la France Insoumise

Dans certains cas, des parlementaires choisissent délibérément d’en délaisser une au profit de l’autre - généralement le territoire qui leur a permis d’être élus.

A la France Insoumise, on a eu l’idée de rajouter une troisième variable à l’équation déjà ardue du mandat de député.

Selon le Journal du Dimanche, le parti de Jean-Luc Mélenchon a tiré les enseignements de la double défaite de la présidentielle et des législatives qui ont suivi. Et vont donc s’atteler à rebâtir un engouement sur l’ensemble du territoire.

Cela passera par la reconquête de départements qui boudent ostensiblement les candidats LFI. Chaque député du groupe présidé par Mathilde Panot a donc hérité d’un territoire supplémentaire à parrainer. Ces départements sans parlementaire de la France Insoumise devront être arpentés pour construire une candidature plus solide en 2027.

Dans le Rhône, Idir Boumertit, le député de la 14e circonscription et conseiller municipal de Vénissieux, n’aura pas beaucoup de trajet à faire. Il a hérité de l’Ain voisin qu’il parrainera donc.

Quant à Gabriel Amard, il lui a été confié le Jura qu’il connaît très bien. Accusé d’avoir été parachuté dans la 6e circonscription du Rhône où il est devenu député l’été dernier, le gendre de Jean-Luc Mélenchon retrouvera un territoire où il a été candidat malheureux aux européennes de 2014 et 2019 et aux législatives de 2017. Il avait ensuite tenté sa chance dans le Nord puis en Isère avant d’atterrir à Villeurbanne.

Concernant les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Allier sera chapeauté par Marianne Maximi, députée du Puy-de-Dôme. La députée iséroise Elisa Martin s’occupera de l’Ardèche tandis que l’élu de l’Aveyron Laurent Alexandre jettera un oeil à la situation dans le Cantal. Pour la Drôme, c’est Sylvain Carrière, député de l’Hérault, qui a été choisi. Enfin, la situation en Haute-Loire sera supervisée par la députée ligérienne Andrée Taurinya et celle de la Haute-Savoie par le savoyard Jean-François Coulomme.

A noter que certaines figures du parti se feront plaisir puisqu’elles se sont réservées des circonscriptions de Français de l’étranger. Rachel Kéké ira aux Etats-Unis et au Canada, Sophia Chikirou hérite du Mexique, de l’Amérique Centrale, des Caraïbes et de l’Amérique du Sud, Eric Coquerel de l’Europe du Nord, des Pays Baltes et des Iles Britanniques, David Guiraud du Benelux, Alexis Corbière de l’Allemagne, l’Europe centrale et des Balkans, Aymeric Caron de l’Europe méditerranéenne, d’Israël, de la Palestine et de la Turquie tandis que Clémentine Autain ira au Maghreb et en Afrique de l’Ouest.