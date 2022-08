Mort de deux jeunes à Vénissieux : LFI 69 demande la suppression de la BAC et de la BST

Avec le Parti de Gauche 69 et les Jeunes Insoumis 69, la fédération du Rhône du parti de Jean-Luc Mélenchon demande la suppression des unités "dites de flagrant délit comme la BAC ou la BST qui sont en réalité des unités ultra-violentes qui sont impliquées dans la quasi-totalité des drames". "Nous devons augmenter significativement le temps de formation des policiers, y compris sur le port d'arme. Nous devons aussi leur redonner plus de moyens pour enquêter et prévenir les crimes et délits", précise LFI 69.

"Toutes ces mesures ont pour but de retrouver une police qui participe à la tranquillité publique plutôt qu’à l’exacerbation des tensions avec la population. Il s’agit ni plus ni moins que d'avoir des gardiens de la paix plutôt que des forces de l’ordre", conclut le communiqué.