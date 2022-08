Mort lors d’un contrôle à Vénissieux : garde à vue levée pour les policiers, le conducteur blessé était recherché

Ce vendredi soir, près de 24h après les faits, le parquet de Lyon se fend d’un deuxième communiqué de presse.

On apprend ainsi que la garde à vue des deux policiers qui ont ouvert le feu sur le parking du Carrefour Vénissieux alors que le conducteur d’une voiture signalée volée tentait de prendre la fuite a été levée. L’IGPN a été automatiquement saisie dans le cadre d’une enquête pour violences volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

"Si les premiers éléments semblent corroborer l’hypothèse de la légitime défense, des investigations complémentaires – notamment une reconstitution et des expertises balistiques - devront cependant être diligentées pour confirmer les circonstances exactes dans lesquelles les policiers ont fait usage de leurs armes", précise le procureur de la République de Lyon.

Ce dernier a également donné davantage d’informations sur le profil des deux personnes touchées par les balles des fonctionnaires.

Le passager, décédé, était âgé de 20 ans et était originaire de Lyon. S’il était connu des services de police, il n’avait toutefois jamais été condamné par le passé.

Quant au conducteur, toujours entre la vie et la mort (le parquet évoque un pronostic vital "très engagé"), il est originaire de la région d’Annecy en Haute-Savoie. Agé de 26 ans, il a lui 9 mentions à son casier judiciaire. Et il était d’ailleurs activement recherché dans le cadre d’une enquête ouverte pour vols aggravés de véhicules.

Ce qui peut expliquer sa volonté d’échapper à tout prix aux policiers, quitte à renverser l’un d’entre eux, propulsé sur le capot puis au sol. Ce qui avait déclenché les tirs des forces de l’ordre.

Pour conclure, le parquet de Lyon explique que dans la perspective de faire toute la lumière sur les circonstances de ce contrôle, et "afin de permettre aux familles du décédé et de la personne grièvement blessée d’accéder à la procédure et afin d’assurer la conduite des investigations de manière contradictoire, (il) a décidé d’ouvrir une information judiciaire des mêmes chefs".