Les policiers tirent sur un véhicule volé en fuite près de Lyon : le passager tué, le chauffard dans un état critique

Un véhicule signalé volé a alors pris la fuite à la vue des quatre membres forces de l’ordre.

Plusieurs tirs d’arme à feu ont été réalisés par les fonctionnaires de la BST vénissiane pour stopper les fuyards qui partaient en marche arrière.

Selon un communiqué du procureur de la République de Lyon, un premier policier a ouvert le feu après avoir été percuté par le véhicule qui lui fonçait dessus et alors qu'il se trouvait sur le capot, puis un second a tiré à son tour. Le véhicule terminait sa course une centaine de mètres plus loin et ses deux occupants étaient découverts blessés par balles.

Les policiers puis les pompiers ont tenté de les sauver en leur prodiguant les premiers secours.

Le bilan est lourd : un mort, le passager âgé de 21 ans, et un blessé grave, le conducteur de 27 ans touché à la tête. Ce dernier a été hospitalisé dans un état critique. Les deux seraient défavorablement connus de la justice.

Le policier renversé a été légèrement blessé aux jambes.

Une enquête de l’IGPN a été automatiquement déclenchée pour faire toute la lumière sur ce contrôle qui a mal tourné. Les deux policiers ayant tiré sont actuellement en garde à vue.

En parallèle, le parquet a ouvert une enquête confiée à la DDSP du Rhône pour recel de vol, refus d’obtempérer aggravé et violences avec arme sur agents de la force publique.