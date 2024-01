Journal Expressions de Vénissieux : une plainte déposée contre six élus pour prise illégale d'intérêts

LyonMag s'était attardé au printemps dernier sur "la Pravda des copains", cet hebdomadaire gratuit déjà épinglé par la Chambre régionale des comptes.

Le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa vient de porter plainte contre six élus vénissians, qu'il soupçonne de prise illégale d'intérêts.

Il reproche à Yolande Peytavin, Bayrem Braïki, Véronique Callut, Nicolas Porret, Jeff Ariagno et Pierre Matéo d'avoir voté les subventions annuelles colossales de 600 000 euros au journal Expressions, alors même qu'ils siégeaient au conseil d'administration de la société privée.

Yolande Peytavin, 1ère adjointe de Michèle Picard pour encore quelques heures (le conseil municipal extraordinaire durant lequel elle démissionnera et sera remplacé par Nacer Khamla est prévu ce samedi ndlr), en était même la présidente.

Pour Farid Ben Moussa, "la simple participation au vote afin de subventionner une association avec laquelle l'élu justifie du moindre lien, suffit à caractériser le délit de la prise illégale d'intérêts".

Selon nos informations, les enquêteurs de la brigade financière se sont récemment rendus à Vénissieux pour auditionner plusieurs élus, dont la maire communiste.

Dans son rapport alarmant, la Chambre régionale des comptes estimait que pour obtenir une telle subvention, le journal devait répondre à un certain intérêt public, notamment en cas de carence d’initiative privée. Ici, l’intérêt est contesté. "En effet, elle ne relève pas du régime des aides publiques directes à la presse versée par l’État (aide à la modernisation, aide au portage, aide à la diffusion), réservées aux publications référencées auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse", évoque la CRC. La maire a répondu aux magistrats en expliquant qu’en 1990, il n’y avait que le Progrès à Vénissieux. Et qu’il fallait lutter contre la "réduction sans précédent de l’offre d’information de la presse quotidienne régionale". Mais depuis 30 ans, la situation a évolué, notamment avec Internet.