Tirs d'intimidation à Vénissieux : quatre interpellations en l'espace de 2 jours

Dans le cadre des guerres de territoires entre dealers, il y a les fusillades qui se veulent mortelles. Et puis il y a les tirs d'intimidation ou d'avertissement, qui doivent décourager les moins téméraires. Cette pratique est de plus en plus fréquente, notamment à Vénissieux.

Selon nos informations, la police a réalisé quatre interpellations d'individus soupçonnés d'être liés à cette pratique dans la commune.

Vendredi matin, un homme habillé en noir et porteur d'une arme de poing chargée a été arrêté dans le secteur du boulevard Ambroise Croizat. Selon une source proche du dossier, c'est grâce à la vidéosurveillance que les fonctionnaires avaient repéré son comportement étrange. L'enquête devra déterminer s'il comptait ou non remplir un contrat pour le compte d'un trafiquant de drogue.

Et dans la nuit de samedi à dimanche, une porte d'appartement a été prise pour cible avenue de la Division Leclerc, toujours à Vénissieux. Plusieurs impacts de balles ont été découverts sur place, mais aucun blessé n'est à déplorer.

Après ces tirs d'avertissement, le GSP ouest s'est lancé à la poursuite des suspects. Et vers 3h du matin, trois hommes ont été retrouvés à La Mulatière et placés en garde à vue.