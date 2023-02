Environ 25 000 arbres plantés en quatre mois dans la Métropole de Lyon

Ce lundi, Bruno Bernard et le vice-président de la Métropole à l’environnement Pierre Athanaze se sont rendus à Ecully pour la plantation de deux merisiers et un érable. Au cours de cette opération, les élus écologistes en ont profité pour faire un point sur le plan nature.

Pour Bruno Bernard, il devient urgent d’agir : "C’est un enjeu de décarboner. Il faut avoir des ilots de fraîcheur." Mais ces plantations ont un coût et la Métropole a pratiquement déjà utilisé les cinq millions d’euros prévus pour tout le mandat. Une rallonge de deux millions d’euros environ devrait ainsi voir le jour.

Si les plantations augmentent, Pierre Athanaze reste malgré tout inquiet : "On perd des arbres qui ont huit à dix ans à cause de sécheresses répétées." Il n’est pas seulement nécessaire de planter mais surtout de "savoir comment on va les planter". Si les élus aimeraient planter des arbres partout où c’est possible, il y a des complications comme les canalisations, les souterrains ou encore les futurs projets qui empêcheront toute plantation.

Depuis novembre, ce sont donc 11 504 arbres qui ont été plantés en alignement dans les rues et dans les parcs ainsi que 12 884 en milieux périurbains. Cela représente 40% de la totalité des plantations prévues d’ici la fin du mandat en 2026. Mais cela demande un important apport en eau puisque les arbres nécessitent six arrosages de 100 à 150 litres dans une année.

Alors qu’il n’a pas plu depuis plus d’un mois, il devient aujourd’hui nécessaire pour la Métropole de "revoir les techniques de plantation de façon qu’on puisse raciner en période sèche".

A.C.