Près de Lyon : l’Institut Paul Bocuse devient l’Institut Lyfe

Lors d’une conférence de presse ce jeudi, Gilles Pélisson, administrateur de l’Institut Paul Bocuse et Dominique Giraudier, maître d’école en charge de l’Institut désormais dénommé Lyfe (Lyon For Excellence) ont annoncé le changement du nom de ce grand site culinaire. Un nom auquel il faudra maintenant s’habituer puisque l’Institut Paul Bocuse n’existe plus en tant que tel. Il garde toutes ses fonctions mais ce changement va permettre de "regarder vers l’avenir et de se tourner à l’international" selon Gilles Pélisson.

Pour autant, il est difficile de faire abstraction du litige juridique qui oppose l’Institut à Jérôme Bocuse qui demandait justement un changement de nom. Ce dernier a réagi peu de temps après dans un communiqué de presse en expliquant que c’est encore trop flou à ses yeux : "Rien n’a été évoqué sur les conséquences de ce choix et ses nombreuses répercussions, alors qu’une procédure judiciaire est toujours en cours."

Mais l’administrateur du site se dit confiant car l’appellation Paul Bocuse leur appartient gratuitement jusqu’en 2037, délai délivré par le chef lyonnais lui-même de son vivant : "On est serein sur la future école." Quoi qu’il en soit, le changement de nom n’aurait rien à voir avec Jérôme Bocuse selon les deux hommes.

Faire de l’hôtellerie une "inspiration pour les futures générations"

Au-delà ce nouveau nom, l’Institut Lyfe a ouvert un nouveau campus en 2023 qui sera officiellement inauguré en septembre. Car si le nom de Paul Bocuse n’est plus associé directement à l’Institut, il l’est toujours pour le campus qui porte son nom où les cours de cuisine seront toujours effectués. En face de ce dernier, le second campus du nom de Gérard Pélisson sera plutôt axé sur l’entreprenariat et la formation de "managers et leaders".

Le projet a été initié en 2017 pour trois ans de travaux environ. Construit par l’architecte lyonnais Mathias Soulier, ce campus comprend 22 salles de cours et un amphithéâtre de 250 places. Puisque les responsables de Lyfe veulent se tourner à l’international, un semestre sera obligatoire à l’étranger pour les étudiants. A travers ce nouvel établissement, Dominique Giraudier veut encore passer un cap : "On veut que l’hôtellerie inspire les futures générations." Ce nouveau bâtiment de 6500 m² est quasiment de la même taille que le campus Paul Bocuse, légèrement plus grand, à 6700 m².

Le coût des travaux s’élève à 25 millions d’euros, dont 16 millions d’euros pour le campus Gérard Pélisson, 8 millions d’euros pour le campus Paul Bocuse et un million d’euros pour le pôle innovation, nouveau bâtiment également qui servira plutôt à la recherche et au développement d’entreprise. Dans cette somme, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon ont participé à hauteur de deux millions d’euros chacune et la Ville de Lyon à hauteur de 500 000 euros.

Malgré ces modifications, les étudiants à l’heure actuelle verront encore "Institut Paul Bocuse" sur leur diplôme, le changement n’entrera en vigueur que dans deux ans pour les nouveaux arrivants.