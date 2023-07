Le maire d'Ecully Sébastien Michel rejoint l'équipe dirigeante des Républicains

Le maire d'Ecully Sébastien Michel a été choisi pour intégrer le bureau politique et la commission nationale d'investiture dans le cadre de la refondation de l'équipe autour d'Eric Ciotti.

Proche de Laurent Wauquiez dont il assurait les relations presse lors de sa campagne des régionales 2015, Sébastien Michel milite depuis une bonne année pour que sa famille politique retrouve des idées et par ricochet sa place sur l'échiquier politique français après les grandes déconvenues de 2017 et 2022.

"La confiance et le soutien accordés par Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez renforcent ma détermination à continuer sans relâche à la fois mon travail de terrain mais aussi le travil de fond pour conribuer au débat national et surtout bâtir un projet local pour préparer l'alternance pour les prochaines échéance électorales", réagit l'édile écullois.

Pour Sébastien Michel, les Républicains ont "un rôle majeur à jouer dans une société où les repères s'estompent et où le relativisme ambiant fragilise toute forme d'autorité. C'est dans cette logique que je souhaite continuer à m'engager pleinement sur les questions d'éducation et de responsabilité individuelle".

Dans la folle course à la candidature pour les élections de la Métropole de Lyon en 2026, l'élu semble marquer un point ce mardi face aux nombreux prétendants que compte l'agglomération.