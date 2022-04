Sébastien Michel (LR) : "Les Républicains n'ont pas sorti une idée majeure depuis 15 ans"

A Ecully, au premier tour de la présidentielle 2017, François Fillon récoltait 43,77% des voix. Cinq ans plus tard, Valérie Pécresse n'était qu'à 10,23% des suffrages exprimés. Un score "très en-deça de nos attentes et de nos habitudes", reconnaît le maire Sébastien Michel.

"Ce qui a conduit à cette Bérézina, c'est que depuis trop longtemps, on ne dit pas les choses. On dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et après chaque défaite, on explique que l'on a compris, alors qu'en fait on reproduit les mêmes erreurs. (...) On a besoin d'un électrochoc à la hauteur de l'échec qu'on a rencontré dimanche", poursuit l'élu LR au sujet de sa famille politique.

"EELV incarne un projet d'avenir, qui n'est pas le mien et que je combattrai de toutes mes forces. Leur vision est claire et leur électorat s'en rend bien compte. La droite est devenue une nostalgie dans ce pays", indique Sébastien Michel.

Le maire écullois aimerait que les Républicains fasse "davantage confiance aux élus locaux qui gagnent les élections plutôt qu'aux élus nationaux déconnectés de la réalité du terrain".

"La droite ne travaille plus depuis 15 ans. On n'a pas sorti une idée majeure depuis 15 ans. On rabâche des idées que Nicolas Sarkozy avait sorti en 2007. Il faut reprendre un travail de fond, se retrousser les manches et rebâtir un projet qui donne envie aux électeurs", énonce-t-il, regrettant aussi que certains élus comme Eric Ciotti lorgnent du côté du Rassemblement National : "La haine d'Emmanuel Macron dans ma famille politique, je ne me l'explique pas".

00:00 Résultats de la présidentielle à Ecully

01:41 Des excuses des Républicains ?

03:25 Reconstruction de la droite républicaine

05:30 La France à droite ?

06:50 Programme de Valérie Pécresse

07:44 Les Républicains has-been ?

08:58 Laurent Wauquiez

10:28 Garder les élus qui lorgnent sur le RN ?

11:43 Travailler avec Emmanuel Macron ?