Top 10 des villes où il fait bon télétravailler, Lyon et Villeurbanne hors classement

Lyon n’est pas une ville où il fait bon travailler à distance. Ce serait en tout cas ce que révèlent les chiffres de la direction de l’Animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) en décembre 2021.

Selon l’étude révélée par nos confrères du Parisien, "23% des salariés en majorité des cadres disposaient d’au moins un jour de télétravail et 67% d’entre eux en raison de deux à quatre jours par semaine". Mais cette augmentation significative de télétravail n’est pas uniquement liée à l’obligation depuis la crise sanitaire.

Le quotidien explique que des milliers de Français se poseraient la question d’un déménagement suite aux évolutions du télétravail qui est de plus en plus à la mode dans les entreprises.

Dans le classement qui croiserait plusieurs données pour toutes les villes de plus de 50 000 habitants, hors Île-de-France, le pouvoir d’achat immobilier, le temps de trajet dans la ville, la densité médicale ou encore le taux de chômage, font de Lyon une ville où il ne fait visiblement pas bon télétravailler.

En effet, la Métropole obtient la mauvaise note de 10,72/20, là où Poitiers obtient la première place du classement avec une note de 14,83/20 devant Bourges (14,71/20) et Dijon (14,48/20). La Ville de Lyon serait pénalisée par des prix de l’immobilier trop élevés.

Tout en bas du classement, on peut également retrouver Villeurbanne, avec une note de 6,49/20.

D’autres données ont permis la conception du classement comme le nombre d’écoles, l’attractivité touristique, le nombres de crimes et de délits, la répartition des âges, les équipement culturels et sportifs, la part de la nature, l’utilisation de la voiture, les espaces de coworking, la couverture en fibre optique, la distance avec une gare et un aéroport ainsi que le temps de trajet pour rejoindre Paris.

Pour rappel, en janvier dernier, le Figaro publiait son classement des villes les moins stressantes de France, où la Ville de Lyon n’était là encore pas à son avantage, étant classée 19e sur 20, laissant ainsi Paris avec le titre de ville la plus stressante de France.