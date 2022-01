Bruit, bouchons, soleil, psy : Lyon, 2e ville la plus stressante de France

Ils ont en tout cas toutes les raisons de l’être selon Le Figaro qui publie ce mardi son classement des villes les moins stressantes de France. Et la capitale des Gaules n’occupe pas les premières places, synonymes de havre de paix que seraient donc Angers et Le Mans. Car au contraire, Lyon est classée 19e sur 20, laissant à Paris le titre de ville la plus stressante du pays.

Pour établir ce classement, le quotidien a fusionné deux moyennes sur 20, elles-mêmes issues des critères retenues comme le temps de trajet moyen entre le domicile et le lieu de travail, les heures perdues dans les embouteillages chaque année ou encore l’ensoleillement annuel et la densité de population. Des paramètres qui, poussés à l’extrême, rendent la vie quotidienne harassante. Mais également des recherches Google pour les mots-clés "stress", "fatigue" ou encore "psychologue".

Et Lyon ne récolte une note globale que de 6/20. Ce n’est guère mieux que Paris (5,31/20) et c’est un peu moins bien que Lille et ses 7,5/20.

Le bruit et les bouchons

Quand on regarde les différents classements dans le détail, on se dit que rien ne va entre Rhône et Saône. Seul l’ensoleillement mensuel moyen de 170 heures se distingue au milieu de la grisaille de la moitié nord de la France. Mais pour le reste, toutes les données sont catastrophiques.

Et notamment la surexposition des habitants au bruit routier. Selon le plan de prévention du bruit de la Métropole de Lyon, 34% de la population serait concernée. Soit le plus haut taux du pays, et de très loin. Le Havre, 2e, atteint les 22,33%, tandis que Paris, même pas sur le podium, n’est qu’à 13,4%.

Au niveau du temps perdu dans les bouchons, Lyon tire aussi son épingle du jeu. Selon l’Inrix, ce sont 102 heures qui sont gâchées en moyenne dans l’année, contre 140 dans les rues parisiennes.

Enfin, le temps de travail domicile-travail est d’environ 29,2 minutes. C’est un peu mieux que les 34,9 minutes de la capitale, mais c’est très loin des 18,7 minutes de Strasbourg, meilleur ratio du pays.

Un besoin d'apaisement

Dans la 2e partie de l’étude, Lyon tire davantage son épingle du jeu. Si le nombre de personnes ayant, ces cinq dernières années, multiplié les recherches Google des mots "stress" ou "psychologue" est dans la moyenne française, le faible taux d’utilisateurs lyonnais de l’application de méditation Petit Bambou permet à la note de grimper. Ce qui n'est pas forcément rassurant, car on se demande comment ils se calment les nerfs.

Les écologistes élus à la mairie et à la Métropole de Lyon en 2020 ont bien compris la nécessité d’apaiser l’agglomération. C’est probablement en partie ce qui a motivé le vote des électeurs pour eux. Reste à savoir si ce défi colossal sera en partie remporté d’ici la fin du mandat.