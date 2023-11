Lyon en tête du classement des villes les plus… impolies de France !

C’est ce que met en avant une étude publiée cette semaine par la plateforme de cours de langue Preply. Plus de 1500 Français de 15 villes différentes ont été interrogés sur le sujet avec au bout une note à donner sur 10 sur les villes les plus impolies ; 10 représentant la plus grande impolitesse.

Avec un résultat de 9,41 sur 10, Lyon décroche la première place du classement avec plusieurs comportements impolis observés : être absorbé par son téléphone en public, ne pas ramasser les excréments de son chien, être bruyant en public et ne pas dire "merci" au conducteur à la sortie des transports en commun. Des micro-agressions qui, mises bout à bout, peuvent agacer au plus haut point dans l'espace public.

"Bien qu’un petit nombre de personnes sondées attribuent leur réputation d’impolitesse aux Parisiens, Paris n’arrive qu’en quatrième position", précise Preply. Marseille et Nice complètent le podium du tableau.

A noter que les villes les plus polies de France sont Toulouse, Strasbourg, Rennes, Bordeaux ou encore Dijon.