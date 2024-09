Lyon : Tunis, Marrakech et Porto en tête des recherches de vols au départ de Saint-Exupéry

Selon le comparateur de vol Liligo.com, Tunis, Marrakech et Porto figurent en tête des recherches de vols au départ de l’aéroport Saint-Exupéry.

L'été 2024 a vu les voyageurs au départ de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry privilégier des destinations ensoleillées. Le comparateur de billets d'avion, Liligo.com, met en lumière une constance notable dans les préférences des départs depuis Lyon.

En tête des destinations les plus recherchées, Tunis, Marrakech et Porto confirment leur popularité. Ces villes ont su séduire les voyageurs au départ de Lyon Saint-Exupéry. Montréal, bien qu’à l’autre bout de l’Atlantique, parvient à se hisser à la quatrième place, portée par une desserte directe plutôt attractive.

Il faut dire que cet été, les voyageurs ont pu profiter de tarifs en baisse, notamment pour des destinations comme Marrakech (-11 %), Montréal (-10 %), et Barcelone (-9 %). Cette tendance encourageante a facilité les voyages, même en dernière minute, une pratique en hausse cet été. Le Portugal, bien que légèrement plus cher (+2 à 3 %), continue d’attirer.

Aussi, l'Europe du Sud séduit toujours, avec Lisbonne, Palma de Majorque et Barcelone se classant respectivement 6e, 8e et 9e. De leur côté, les deux villes corses, Bastia et Ajaccio, maintiennent la France dans le top 10, malgré une offre limitée en termes de destinations nationales.