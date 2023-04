Subventions à la culture : la Région sanctionne, augmente et s’explique

Très attendu par les compagnies artistiques et les festivals, ce plan devrait faire des heureux mais aussi des déçus. Cela fait déjà quelques temps que la collectivité clamait sa volonté de mieux répartir les subventions pour que les théâtres hors des grandes villes puissent aussi bénéficier d’aides. D’après Sonia Rotkopf, vice-présidente déléguée à la Culture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les métropoles "captaient jusque-là 60% des subventions".

S’il y a bien plus d’un million d’euros pour les festivals, il y a également eu des perdants dans cette histoire qui vont plutôt voir les aides baisser. C’est le cas du centre chorégraphique national de Rillieux, du théâtre de Montluçon et de GRAME à Villeurbanne qui vont ainsi perdre environ 40% de leurs subventions. Une décision prise en fonction des différentes villes selon Sonia Rotkopf : "Les réajustements des marges suivent l’accompagnement des municipalités." Ainsi, si une ville décide de diminuer sa contribution, la Région suivra. Une sorte de jeu de domino qui pourrait avoir de grosses répercussions.

Le TNG, grand puni à cause de son directeur "insultant dans sa tour d’ivoire"

Si cela peut paraître injuste, la vice-présidente rappelle que la subvention "n’est pas un dû, les budgets augmentent et diminuent". Parmi les grandes diminutions, il y a celle concernant le théâtre nouvelle génération (TNG) à Lyon puisque les subventions ont été entièrement coupées. Ceci en réaction de la tribune publiée dans Télérama par Joris Mathieu, directeur de l’établissement, il y a un peu plus d’une semaine où il déclarait que Laurent Wauquiez, président de la Région, instaurait un "climat de terreur" dans le monde culturel.

La goutte de trop pour Sonia Rotkopf qui a préféré couper les ponts : "Comment voulez-vous discuter avec quelqu’un qui ne veut pas discuter ? Il n’a eu de cesse de mépriser la Région et les habitants. Il est dans sa tour d’ivoire, a eu des propos insultants envers le président et n’a pas saisi la main tendue. On en prend acte." La vice-présidente ne le plaint pas du tout puisque ce dernier sera "capable de travailler" même sans la Région qui subventionnait le TNG à hauteur de 149 000 euros, bien loin des 1,3 million d’euros de l’Etat.

Concernant les festivals suivis par la collectivité, ces derniers ont été plus ou moins chanceux sur les augmentations. Ainsi, le Printemps de Pérouges passe par exemple de 50 000 euros à 75 000 euros tandis que le festival Musilac qui avait aussi 50 000 euros jusque-là passe désormais à 220 000 euros. L’évènement aindinois aura tout de même cette année l’opportunité de se réaliser dans le parc du château d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry, propriété de la Région, une permission qui a probablement compté dans l’ajustement des subventions.

La Région se félicite tout de même de maintenir 95% des aides sur plus de 100 lieux soutenus à travers toute l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Les subventions de l’Opéra augmentent mais les portes ferment

Enfin, l’Opéra de Lyon a lui aussi droit à une augmentation de 250 000 euros par rapport à 2022, soit un total de 2,5 millions d’euros. Une somme non-négligeable puisque l’Opéra va fermer ses portes entre le 15 juillet et le 15 août. Bien que l’institution se soit plainte de baisses de subventions, Sonia Rotkopf considère que la fermeture n’a rien à voir avec la collectivité : "La fermeture est liée au mouvement de grève qui a entraîné des pertes financières." L’Opéra a en effet participé aux différentes journées de mobilisation en soutien des manifestations contre la réforme des retraites.

Les portes ouvertes ont donc été annulées et des dates déprogrammées, mais la Région a laissé faire ne voulant "pas d’ingérence" dans les choix de Richard Brunel, directeur de l’Opéra de Lyon.

Malgré toutes ces augmentations et diminutions, le vote définitif des subventions aura lieu le 12 mai. Par conséquent, même si la vice-présidente déléguée à la Culture se veut rassurante en expliquant que "les subventions ne devraient pas bouger", le risque zéro n’existe pas et certaines aides pourraient ainsi être modifiées d’ici-là.

A.C.