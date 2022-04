Musée et théâtres romains : une tournée pour faire circuler les œuvres dans les communes de la Métropole de Lyon

Dans un communiqué, le musée "Lugdunum" annonce ce lundi renforcer sa présence dans le reste du territoire de la Métropole. "Une politique d’itinérance des expositions temporaires afin de toucher au plus près les habitants et les personnes éloignées de la culture".

Les médiathèques, bibliothèques ou encore les structures médico-sociales seront notamment visitées dans certaines communes avec différents ateliers comme des conférences ou des ateliers.

Entre octobre et décembre dernier, la médiathèque et l’Ehpad d’Ecully avaient par exemple accueilli l’exposition "Une salade, César ?", qui explique la cuisine romaine « de la taverne au banquet". L’exposition sera déployée du 1er septembre au 17 octobre à la Maison du livre de l’image et du son de Villeurbanne, dans le cadre de la capitale française de la culture.

De plus, l’exposition "EnQuête de Pouvoir – de Rome à Lugdunum" va aussi circuler également entre l’Hôtel de la Métropole du 2 mai au 24 juin, puis à la médiathèque de Francheville dès septembre.

Cette exposition "met en lumière une période méconnue de l’histoire antique, à savoir la crise politique de 192/197 après J.-C qui fait suite à l’assassinat de l’empereur Commode, qui meurt sans successeur" d’après les experts de "Lugdunum".

