Claire Iselin : "De grands évènements pour les 50 ans du musée Lugdunum"

En 2025, Lugdunum célèbre son cinquantenaire. Sa directrice Claire Iselin promet des "moments festifs dès l'automne" et une programmation encore en gestation.

Elle annonce toutefois déjà 2 grands évènements : une "exposition qui traitera de l'art et au patrimoine chez les Romains il y a 2000 ans" et des "visites des sites antiques et du début du Moyen-Âge dont on a la gestion" comme des thermes antiques, l'aqueduc et des lieux d'habitat, des églises, des nécropoles

"On a été parmi les premiers à traiter de ce thème avec modernité", se félicite-t-elle, forte d'avoir "le site le plus visité de France avec 1 million de personnes qui le traversent chaque année".

00:00 Cinquantenaire

03:16 Place de Lugdunum en France

04:51 Musée toujours moderne ?

05:50 Public visé

08:08 Exposition actuelle

10:12 Coupes budgétaires