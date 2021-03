Deux nouvelles expositions au musée des Confluences à Lyon : bientôt une visite virtuelle

Ce n’est pas parce qu’il ne reçoit plus de visiteurs qu’un musée s’arrête de vivre. C’est en tout cas le point de vue des dirigeants du musée des Confluences qui inauguraient ce mercredi deux nouvelles expositions longues durées.

La première, "l’oiseau rare", est un tour du monde aviaire avec des espèces de volatiles allant du plus petit colibri aux plus majestueux des aras. "La Terre en héritage" est un peu plus ambitieuse : 700 m² sont consacrés à l’étude de l’impact des humains sur la planète, du Néolithique à notre époque moderne. Scénographie immersive, objets rares et anciens, œuvres d’art contemporaines,… tout est fait pour éveiller la curiosité des visiteurs.

Mais comme chacun le sait, retourner dans un musée relève pour l’heure malheureusement du rêve… Pour pallier ce défaut de public et continuer sa mission de transmission, le musée a décidé de s’ouvrir encore plus au virtuel. Ce jeudi, "la Terre en héritage" sera présentée en direct sur YouTube et Facebook. D’ici fin avril, des "visites à 360°" du musée seront proposées : le visiteur numérique pourra se balader en groupe dans le musée, accompagné d’un médiateur qui le guidera dans cette aventure.

En attendant de pouvoir découvrir l’entièreté des expositions, LyonMag vous propose un avant-goût en photo :

"L’état de la planète", un globe terrestre animé montrant différentes réalités démographiques et zoologiques

"Statue-menhir de Pousthomy 2 (- 3000 av. JC)", ce type de sculpture affichent les attributs d’une société guerrière et hiérarchisée

Une sculpture fait de déchets plastiques

Robe de soirée faite d’emballages

Un bec-en-sabot du Nil

Un petit manchot