Musée d’Art Contemporain de Lyon : une exposition réservée aux visiteurs nus

Après le Palais de Tokyo à Paris et la Sucrière à Lyon, c’est au tour du Musée d’Art Contemporain, de prêter son exposition « Incarnations, le corps dans la collection » à la FFN.

"C’est le MAC qui nous a directement contacté, ils étaient intéressés par le concept et c’est vrai que l’exposition du moment est en lien direct avec notre philosophie. C’est une approche du corps avec une autre vision, une autre perception de ce que l’on ressent et de ce que l’on voit" affirme Frédéric Martin, responsable de la région pour la FFN.

Le lien entre l’exposition et le naturisme est primordial pour la FFN pour faire appel à la perception du respect de soi et l’appréhension que l’on a du corps de l’autre et du sien. La représentation du corps de façon artistique renvoie au fait que nous sommes artistes dans notre corps et dans notre façon d’évoluer.

Fréderic Martin, souhaite étendre cette expérience sur Lyon et la région si les expositions sont en lien, mais est également ouvert à d’autres environnements. En effet, en juin c’est au zoo d’Upie, au sud de Valence que la FFN organise son prochain évènement sur plusieurs soirées.

Fréderic Martin souhaite en faire une activité urbaine puisque beaucoup de naturistes en ville n’ont pas la possibilité de se rendre à la campagne pour pratiquer.

Rendez-vous le jeudi 27 avril de 18h30 à 20h pour vivre l’exposition complètement nu. La visite se poursuivra avec un pot offert par la Fédération Française du Naturisme. Réservez votre place directement sur la billetterie du musée.