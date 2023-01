Le Lyon Tasting est de retour ce weekend !

Pendant deux jours, une centaine de vignerons venus de la Vallée du Rhône et d’ailleurs sera présent pour faire découvrir des vins, et animer des temps forts comme des ateliers et des master class.

Pour Rodolphe Wartel, le directeur de Terre de vins qui organise l’évènement, le Lyon Tasting ne s’adresse pas qu’aux connaisseurs, bien au contraire : "C’est permettre à des gens qui s’intéressent aux vins de venir déguster ce que la France produit de mieux".

Des conseils pour constituer une cave

Les acteurs du coin seront mis à l’honneur pendant ce weekend. "Ce sont surtout les vignerons de la Vallée du Rhône, de la Bourgogne et du Beaujolais qui règnent en maître (…) mais des grands vignerons de magnifiques propriétés de Bordeaux, de Champagne, du Languedoc ou d’ailleurs seront également présent".

L’occasion pour les visiteurs d’obtenir des références et d’être guider dans la constitution de sa cave à vin, à la maison : "Ce Lyon Tasting est ouvert à tous ceux qui s’intéressent aux vins, qui ont envie d’apprendre sur le vin, qui veulent se constituer une cave et qui n’ont pas toujours l’occasion de rencontrer des vignerons" souligne Rodolphe Wartel.

Rendez-vous le 8 octobre de 11h à 19h, jusqu’à 18h le dimanche soir.

Comptez 25 euros pour le pass 1 jour, 39 euros pour les deux jours.

Les détails sont à retrouver ici.