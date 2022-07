La chapelle Sixtine de Michel-Ange s’invite à Lyon

Dès ce mercredi et jusqu’au 21 août prochain, le palais de la Bourse, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, accueille l’exposition mondiale "La Chapelle Sixtine de Michel-Ange : L’Exposition." Après avoir parcouru le monde entre le Texas, Shanghai ou encore Londres, un des neufs exemplaires de l’exposition est présenté pour la première fois en France.

Née d’une collaboration entre le producteur d’expositions Special Entertainment Events et la plateforme de découvertes culturelles Fever, cette exposition a pour objectif de "donner plus de connaissances sur l’œuvre de Michel-Ange autrement", souligne Alice Wurtz, une des responsables du projet chez Fever, tout en "mettant en valeur le palais de la Bourse."

L’intérêt de cette exposition de reproductions ? "On peut plus profiter des œuvres qu’à la chapelle Sixtine par rapport au monde présent et à la moindre distance des œuvres", précise la responsable. L’entrée adulte pour admirer ses œuvres est de 13,2 euros.

Immersion et innovations

Au total, 38 fresques en taille réelle sont exposées en hauteur ou non. Les fresques de la véritable chapelle Sixtine sont reproduites grâce à la technique de Silicon Edge Graphic. Celle-ci consiste à imprimer une photo haute définition sur une toile en tissu pour donner un aspect et des reliefs réalistes à l’œuvre.

De plus, des mises en contexte écrites permettent tout au long de la visite d’avoir des précisions ou des anecdotes sur les œuvres. Des explications supplémentaires audio sont disponibles via des QR codes.

L’immersion reste tout de même à nuancer : l’effet souhaité de réalisme des œuvres par photographie et non peinture n’est pas forcément atteint. D'ailleurs, les premiers visiteurs ce mercredi matin ne semblaient pas convaincus par l'expérience.

Prochaine étape française : Paris, Lille ou Bordeaux.

M.N.